Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén több mint 60 cég 1000-nél is több friss állást hoz. Hogyan készülj, mire figyelj, hogy közelebb kerülj új állásodhoz?\r

\r

","shortLead":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén...","id":"20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25694497-2e65-4b08-9fbb-1c1dd61adafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","timestamp":"2021. március. 17. 16:23","title":"Így készülj a legnagyobb online állásbörzére – már alig egy hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Széchenyi-díjas kutató szerint a Pfizer vakcinája már bizonyította, hogy a brit és a brazil mutáció ellen is hatásos.","shortLead":"A Széchenyi-díjas kutató szerint a Pfizer vakcinája már bizonyította, hogy a brit és a brazil mutáció ellen is hatásos.","id":"20210317_Kariko_katalin_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b546256-97c8-4b95-9000-29817fdcd26c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_Kariko_katalin_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 17:30","title":"Karikó: A járvány a nyár végére szorulhat vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból Budapestre, videós stábunk Ferihegyen várta az úgynevezett NER-gépet.","shortLead":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból...","id":"20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c2eee2-597c-47ca-80d2-cda02af76227","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","timestamp":"2021. március. 17. 12:40","title":"Videónkon a Budapestre visszatérő „NER-gép” és utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös ásványvíz, a hard seltzer néhány év alatt minden várakozásnál nagyobb piacot hódított meg, és most Magyarországra is megérkezett. Megkóstoltuk.","shortLead":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös...","id":"20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12076c5-441c-4e73-941f-9253b52f61db","keywords":null,"link":"/elet/20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","timestamp":"2021. március. 17. 20:00","title":"Itt az új siker: már a víztől is be lehet rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én a Kossuth-díjat. Azt mondja, nem érdeklik a gyűlölködő vélemények.\r

\r

","shortLead":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én...","id":"20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60939451-c333-49b2-b039-8821ab307ef5","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 18. 08:57","title":"Nagy Feró: Azért kaptam meg a Kossuth-díjat, hogy felidegesítsem azokat a liberálisokat, akik ellenem vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","shortLead":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","id":"20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2907f68-f675-407c-8091-924d5245636f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","timestamp":"2021. március. 17. 17:11","title":"Megtalálták az ellopott mezőörsi bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","shortLead":"A válóperes dokumentumok szerint a színésznő abúzussal vádolja a gyerekei apját.","id":"20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057b5391-6436-4227-ae3e-2850aa438be0","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Angelina_Jolie_csaladon_beluli_eroszakkal_vadolja_Brad_Pittet","timestamp":"2021. március. 18. 15:35","title":"Angelina Jolie családon belüli erőszakkal vádolja Brad Pittet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is, amelyben Antall György és üzlettársai bizonyos jelek szerint tulajdonosi szerepre készülnek.","shortLead":"Az Áruláz munkacímű műsor jogai lesznek közös cégüknél. A műsorvezető szerepet vállal az átalakuló 168 Óránál is...","id":"202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc27b2c-b6dd-4db2-914d-34445459f02d","keywords":null,"link":"/360/202111_arulaz_media_vetelkedo_konzervativ_korokbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:00","title":"Antall József fia Gundel-Takács Gáborral vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]