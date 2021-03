Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter egy képet is megosztott a nagy eseményről.","shortLead":"A külügyminiszter egy képet is megosztott a nagy eseményről.","id":"20210319_szijjarto_peter_oltas_szputnyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ada7ba-cf68-4d78-b188-cd346114b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8908bc-253d-420e-a9d2-a602fb5c7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_szijjarto_peter_oltas_szputnyik","timestamp":"2021. március. 19. 21:19","title":"Orosz vakcinával oltották be Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tuza Máté szerint ők nem közvetítőcég, hanem a folyamatokat felügyelik. 