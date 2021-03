Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi tervekkel ellentétben a 2020 márciusában bevezetett fizetési moratórium végül 2021 januárjától is általános jelleggel elérhető maradt, a bankok adatai alapján voltak szép számmal, akik az év elejétől mégiscsak folytatták hiteleik törlesztését.","shortLead":"A korábbi tervekkel ellentétben a 2020 márciusában bevezetett fizetési moratórium végül 2021 januárjától is általános...","id":"20210323_Hitelmoratorium_bank_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cfb824-46ad-4127-9853-21c7b0f3cb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Hitelmoratorium_bank_bank360","timestamp":"2021. március. 23. 11:25","title":"Hitelmoratórium: van bank, ahol már mocorognak az ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d3708f-42e5-490a-aa5a-4cef92a0699c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nehezen lehet megfékezni a tavaszi vakációzást Floridában.","shortLead":"Nehezen lehet megfékezni a tavaszi vakációzást Floridában.","id":"20210322_Paprikasprayvel_oszlattak_a_bulizokat_a_rendorok_Miamiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d3708f-42e5-490a-aa5a-4cef92a0699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b550b-d60a-450b-a416-b50e71880e68","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Paprikasprayvel_oszlattak_a_bulizokat_a_rendorok_Miamiban","timestamp":"2021. március. 22. 13:26","title":"Paprikaspray-vel oszlatták a bulizókat a rendőrök Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden közleményben fejezte ki csalódottságát.","shortLead":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden...","id":"20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4a85c-bd5c-4948-8cd3-81a4cf256c41","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 19:19","title":"Az USA és Európa is nekiment Erdogannak az Isztambuli Egyezményből való kilépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","shortLead":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","id":"20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52670d-8082-4c36-9420-ce12ce513c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","timestamp":"2021. március. 22. 06:41","title":"Arany középút: kereken 400 lóerős lett az új BMW 540i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","shortLead":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","id":"20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f7bc2-9041-42ed-b3a3-deaf62eb066f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. március. 22. 13:03","title":"Ha zúg a füle, és szédeleg, inkább ne menjen közösségbe – lehet, hogy covidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrég ráncfelvarrt Cayenne SUV-nak nyilvánosságra hozták a szigorú amerikai szabvány alapján mért hatótávjait.","shortLead":"A nemrég ráncfelvarrt Cayenne SUV-nak nyilvánosságra hozták a szigorú amerikai szabvány alapján mért hatótávjait.","id":"20210323_feny_derult_a_zold_rendszamos_uj_porsche_cayenne_divatterepjarok_valos_villanyhatotavjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ac4c555-eb21-45fe-a8dd-1da6c221a221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77ee10b-c6a5-495e-ad52-95d2af29fc89","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_feny_derult_a_zold_rendszamos_uj_porsche_cayenne_divatterepjarok_valos_villanyhatotavjara","timestamp":"2021. március. 23. 09:23","title":"Fény derült a zöld rendszámos új Porsche divatterepjárók valós villanyhatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden akarja magát beoltatni koronavírus ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök.","shortLead":"Kedden akarja magát beoltatni koronavírus ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök.","id":"20210322_Putyin_oltas_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655e1e84-f1c8-4796-a6c2-14aa0769260e","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Putyin_oltas_kamera","timestamp":"2021. március. 22. 16:16","title":"Putyin beoltatja magát, de nem akar kamerák előtt \"majomkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28ec74e-a8db-40b4-a366-8da4932e232d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan pedig home office-ra váltottak, amit annyira megszerettek, hogy a jövőben sem szeretnének lemondani róla.","shortLead":"Sokan pedig home office-ra váltottak, amit annyira megszerettek, hogy a jövőben sem szeretnének lemondani róla.","id":"20210322_fizetes_koronavirus_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28ec74e-a8db-40b4-a366-8da4932e232d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f229ae38-74c7-4a69-894a-5af68c6d4fcf","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_fizetes_koronavirus_vodafone","timestamp":"2021. március. 22. 12:28","title":"Egy kutatás szerint majdnem minden harmadik magyar fizetése csökkent a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]