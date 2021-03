Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi még egy gyorsétteremben is vendégül látta a hajléktalanokat.","shortLead":"A férfi még egy gyorsétteremben is vendégül látta a hajléktalanokat.","id":"20210323_Hajlektalan_szavazat_zalai_ferfi_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f88d0a-1dd5-42db-88db-d3fa9491bf4a","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Hajlektalan_szavazat_zalai_ferfi_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2021. március. 23. 20:58","title":"Hajléktalanoknak fizetett lakcímbejelentésért és szavazatért egy zalai férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","shortLead":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","id":"20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178eb329-7712-4991-b535-595ccbc4ac6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Megállt a koronavírus-koncentráció emelkedése a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead5f14-b05b-459b-a4b4-ac2979f89291","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megelőzve a koronavírustól sújtott gazdaság egyéb területeit, országszerte felpezsdült a lakáspiac. Teljességgel bizonytalan azonban, hogy ez meddig tart és mekkora áremelkedést hozhat.","shortLead":"Megelőzve a koronavírustól sújtott gazdaság egyéb területeit, országszerte felpezsdült a lakáspiac. Teljességgel...","id":"202109__otthonteremtes_h_itelvalasztas_makacs_arak__kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ead5f14-b05b-459b-a4b4-ac2979f89291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de49749-59d8-47e1-a915-b19a044ae0be","keywords":null,"link":"/360/202109__otthonteremtes_h_itelvalasztas_makacs_arak__kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2021. március. 23. 13:00","title":"Élénkül a lakáspiac, de a drágulást a vevők nem sokáig bírhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","shortLead":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","id":"20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80825b5-e4a0-4364-b8f9-aa537b0dab88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","timestamp":"2021. március. 22. 21:46","title":"Bajban vannak a közlekedési cégek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","shortLead":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","id":"20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b4a38-0e60-487e-8bdc-3c3b0380e60c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","timestamp":"2021. március. 23. 12:39","title":"Orbán: A kormány tárgyal a bolti korlátozások átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják az előfoglalási jogot.","shortLead":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják...","id":"20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258ac21-bcc9-4311-ba46-7a70eb5edeeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","timestamp":"2021. március. 24. 05:19","title":"Visszafizeti a regisztrációs díjakat a Nemzetközi Oltóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető vásárlókat.","shortLead":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető...","id":"20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b3a13-ae84-4c94-84c2-a0cd036dd704","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","timestamp":"2021. március. 23. 16:03","title":"John Cleese lerajzolta a Brooklyn hidat, 21,3 milliárd forintnyi dollárt akar érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt éve bujkált hamis iratokkal Spanyolországban a férfi, aki ellen Magyarországon 13 elfogatóparancs volt érvényben.","shortLead":"Öt éve bujkált hamis iratokkal Spanyolországban a férfi, aki ellen Magyarországon 13 elfogatóparancs volt érvényben.","id":"20210323_elfogas_rendorseg_spanyol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ff337b-facc-438d-bf9e-2563f04d277c","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_elfogas_rendorseg_spanyol","timestamp":"2021. március. 23. 06:58","title":"A fegyház elől megszökött magyar férfit fogtak el Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]