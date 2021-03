A tanárok, sőt a diákok is kedvelni fogják: új funkció érkezik a Teamsbe

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5b8bf4a-a5de-4618-be3c-8808f49416c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szövetség elnöke az ATV-ben arról beszélt, többféle terv is van, ők nagyon szeretnének egy többfokozatú nyitást. ","shortLead":"A szövetség elnöke az ATV-ben arról beszélt, többféle terv is van, ők nagyon szeretnének egy többfokozatú nyitást. ","id":"20210325_Fesztival_Szovetseg_zenei_fesztivalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8bf4a-a5de-4618-be3c-8808f49416c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543f732e-f818-4e37-9ed6-e3f05a5b654b","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Fesztival_Szovetseg_zenei_fesztivalok","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Fesztivál Szövetség: Tönkremehet a zenei fesztiválok 60 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f609c06a-27a6-4174-b10d-6e8e7475dac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főügyészség szerint Stummer közlése a szabad képviselői szólás körébe esik, de amúgy semmi titkosat nem mondott el.","shortLead":"A főügyészség szerint Stummer közlése a szabad képviselői szólás körébe esik, de amúgy semmi titkosat nem mondott el.","id":"20210324_stummer_janos_puskas_arena_alagut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f609c06a-27a6-4174-b10d-6e8e7475dac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f09fba9-9af4-4633-9fdb-ef4193da4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_stummer_janos_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. március. 24. 16:48","title":"Nem vonják felelősségre Stummer Jánost a Puskás Arénához épülő alagút tervének kiszivárogtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vajon így majd nem csapatokban mennek az emberek vásárolni?","shortLead":"Vajon így majd nem csapatokban mennek az emberek vásárolni?","id":"20210324_Kiszamoltak_hanyan_lehetnek_majd_egyszerre_a_boltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38b2b94-cda0-40d0-81ab-31b784882d31","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_Kiszamoltak_hanyan_lehetnek_majd_egyszerre_a_boltokban","timestamp":"2021. március. 24. 13:50","title":"Kiszámolták, hányan lehetnek majd egyszerre a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","shortLead":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","id":"20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3e99-2f4e-4af8-acb0-986a095b7ab5","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","timestamp":"2021. március. 24. 19:30","title":"Ferenc pápa lecsökkenti a bíborosok fizetését a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9c3824-5e26-4010-a7c7-7a2001f0f8ca","keywords":null,"link":"/360/202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","timestamp":"2021. március. 26. 06:30","title":"Kornai János: Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","shortLead":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","id":"20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff105ecf-d3a9-43e9-8d29-309b18729ad0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","timestamp":"2021. március. 24. 13:07","title":"Még keményebben ellenőrzi az EU a vakcinaexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7043c6-d2ef-407e-b5ac-bd9d7715678f","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nehéz beszélni arról az erőszakról, amelyben összefonódik a rasszizmus és a nőgyűlölet, az ázsiai-amerikai közösségek azonban az atlantai lövöldözés után szó szerint életbevágónak tartják, hogy Amerika szembenézzen ezzel a problémával. Az elmúlt egy évben ugyanis mind inkább azt érezték: a gyűlölet és az erőszak célpontjai lettek.","shortLead":"Nehéz beszélni arról az erőszakról, amelyben összefonódik a rasszizmus és a nőgyűlölet, az ázsiai-amerikai közösségek...","id":"20210325_Az_azsiai_nok_es_a_kisertes_egy_onfelmento_narrativa_pusztitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e7043c6-d2ef-407e-b5ac-bd9d7715678f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e145225-6567-4f7f-a1b5-d9aac12f1948","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Az_azsiai_nok_es_a_kisertes_egy_onfelmento_narrativa_pusztitasa","timestamp":"2021. március. 25. 18:05","title":"Az ázsiai nők és a kísértés: egy önfelmentő narratíva pusztítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két producertársa a 93. Oscar-díjátadóra, amelyről kizárták az online bejelentkezés lehetőségét. A járvány miatt már elfogadottá vált zoomos részvétel elvetése azonban számos Oscar-jelöltnek okoz fejfájást, mivel költséges és nehéz megszervezni személyes megjelenésüket.","shortLead":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két...","id":"20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf062d2a-b576-49aa-a5ad-90e39cc667f1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","timestamp":"2021. március. 25. 12:57","title":"Nem lesz online bejelentkezés az Oscaron, pedig számos jelöltnek probléma az utazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]