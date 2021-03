Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6405e483-f391-41c6-bc96-1e826b6d8c48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország mind a 47 prefektúrájába elviszik a tavaly, Olümpiában fellobbant lángot, tízezren futnak vele.","shortLead":"Az ország mind a 47 prefektúrájába elviszik a tavaly, Olümpiában fellobbant lángot, tízezren futnak vele.","id":"20210325_tokio_olimpia_fukusima_faklya_valtofutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6405e483-f391-41c6-bc96-1e826b6d8c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10bc4b2-818e-491f-8ca4-4b43079494f3","keywords":null,"link":"/sport/20210325_tokio_olimpia_fukusima_faklya_valtofutas","timestamp":"2021. március. 25. 11:27","title":"Elindult Fukusimából Tokióba az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja a nemzetpolitikai hitvallást a Karmelita kolostor falán.","shortLead":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja...","id":"20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c9d61-98e1-4534-ab0f-a621d74dd6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","timestamp":"2021. március. 25. 15:51","title":"Orbán saját magától vett idézetekkel pózolt a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","shortLead":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","id":"20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ce8dee-c104-4430-9caf-49e7bbb091ad","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","timestamp":"2021. március. 25. 09:24","title":"Kisebb kiképzés után visszatértek a Fehér Házba a Biden házaspár németjuhászai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","shortLead":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","id":"20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289390-3da1-4e69-9d20-1c863c3191a4","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","timestamp":"2021. március. 25. 16:24","title":"Visszatér a TV2-re A Nagy Ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad80983-4942-477f-ad24-d72612d99d8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi értéke 25 millió forint lehet.","shortLead":"A kocsi értéke 25 millió forint lehet.","id":"20210326_Latvanyos_Audit_fogtak_Csanadpalotanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ad80983-4942-477f-ad24-d72612d99d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9d9aad-b3bb-4669-a171-1d1622880b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Latvanyos_Audit_fogtak_Csanadpalotanal","timestamp":"2021. március. 26. 12:13","title":"Látványos Audit fogtak Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","shortLead":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","id":"20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e69683-838f-445b-8e78-4159a02fc0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","timestamp":"2021. március. 25. 07:59","title":"Magyarországon a 280 lóerős új Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","shortLead":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","id":"20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f8cd3d-40af-42c2-aa82-a73a3bd24cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","timestamp":"2021. március. 25. 10:35","title":"Kiderült, milyen könyvek kerültek az idei Libri irodalmi díjak 10-es listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos, hogy mindegyiküknél kialakuljon a megfelelő szintű védettség, mielőtt visszatérnek az iskolába. Bár kevésen múlik, de a Magyarországon alkalmazott vakcinák esetében a jelenlegi ütemterv szerint ez nem mindenkinél fog megtörténni az április 19-ei határidőre. Ezért a szakszervezet is arra kéri Orbán Viktort, hogy halassza el a tervezett nyitást. ","shortLead":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos...","id":"20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13af908-c29f-4960-90a8-ea717340d4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 27. 07:00","title":"Ha az oltással biztosra akar menni a kormány, akkor korai az április 19-i iskolanyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]