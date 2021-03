Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a4ddc-10a8-428f-85b8-60746b6e3213","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. március. 28. 09:37","title":"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e579a4-bcea-476e-b5b5-c3ba787100a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pásztó belterületén történt halálos közúti közlekedési baleset körülményeit vizsgálták a Nógrád megyei rendőrök.\r

