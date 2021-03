Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac turisztikai miniszter szombaton.","shortLead":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac...","id":"20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97daed42-4308-46d0-a38f-6f30fc267df5","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","timestamp":"2021. március. 27. 14:57","title":"A horvátok már nagyon készülnek rá, hogy fogadhassák a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott választások előtt.","shortLead":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott...","id":"20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49401d3-b486-422a-a3d7-ee09b8b96501","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","timestamp":"2021. március. 28. 17:32","title":"Az örmény miniszterelnök bejelentette, hogy áprilisban lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyulay Zsolt bízik abban, hogy a vakcinákkal együtt a szurkolók is visszatérhetnek a lelátókra.","shortLead":"Gyulay Zsolt bízik abban, hogy a vakcinákkal együtt a szurkolók is visszatérhetnek a lelátókra.","id":"20210327_Mar_nezok_is_lehetnek_az_augusztusi_Magyar_Nagydijon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98ea25-579c-4738-a0b3-69d335c3ce46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Mar_nezok_is_lehetnek_az_augusztusi_Magyar_Nagydijon","timestamp":"2021. március. 27. 13:40","title":"Már nézők is lehetnek az augusztusi Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált a Szuezi-csatorna, egyre több globális ellátási lánc szakad meg. Többek között az IKEA svéd lakberendezési cég is figyelmeztetett, a baleset hatással lehet az áruellátásra. De több helyen fogytán van a WC-papír is. ","shortLead":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált...","id":"20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382d9613-c6e0-420e-8559-bc1d15336552","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","timestamp":"2021. március. 27. 16:46","title":"Az IKEA is megszenvedi a Szuezi-csatorna bedugulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb1e587-2e11-46e4-aba6-c9cefccdba94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél nagyjából 30 millió évvel korábban jelenhettek meg a fejlábúak - állapították meg a Heidelbergi Egyetem kutatói, akik a kanadai Avalon-félszigetnél talált ősmaradványokra alapozták az eredményeiket.



","shortLead":"Az eddig véltnél nagyjából 30 millió évvel korábban jelenhettek meg a fejlábúak - állapították meg a Heidelbergi...","id":"20210329_fejlabuak_kialakulasa_30_millio_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb1e587-2e11-46e4-aba6-c9cefccdba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f18ef5-8f3f-4ba6-ac90-aa68e66114e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_fejlabuak_kialakulasa_30_millio_ev","timestamp":"2021. március. 29. 00:03","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy 30 millió évet tévedtek a biológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","shortLead":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","id":"20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749c055-b70e-4aba-bac2-fce80f9631f6","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","timestamp":"2021. március. 28. 09:16","title":"Ilyen az, amikor egy győzelem után egy sportoló egyből eltűnik a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz nemzetbiztonsági tanács ülésén pénteken.","shortLead":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette...","id":"20210329_putyin_szabalyozas_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c87d1b-6753-4fce-bf88-d8652108bc45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_putyin_szabalyozas_internet","timestamp":"2021. március. 29. 07:33","title":"Megszólalt Putyin: regulázni kellene, mit csinálhatnak az interneten az országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]