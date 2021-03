Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb fehérorosz független médiaplatformok három szerkesztőjét is őrizetbe vették másokkal együtt szombaton a fővárosban, Minszkben azon a helyszínen, ahol a tervek szerint újabb tüntetések kezdődtek volna Aljakszandr Lukasenka elnök uralma ellen.","shortLead":"A legnagyobb fehérorosz független médiaplatformok három szerkesztőjét is őrizetbe vették másokkal együtt szombaton...","id":"20210327_Meg_a_fuggetlen_ujsagirokat_is_orizetbe_vettek_Feheroroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88a0a9e-5b0e-49e6-b58d-181df42c9f78","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Meg_a_fuggetlen_ujsagirokat_is_orizetbe_vettek_Feheroroszorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 17:51","title":"Még a független újságírókat is őrizetbe vették Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034a9ac5-8c71-4b15-969e-acf4d03090be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó most először teljes valójában megmutatta, hogy hogyan mutat az EQS high-tech belseje.","shortLead":"A német gyártó most először teljes valójában megmutatta, hogy hogyan mutat az EQS high-tech belseje.","id":"20210329_a_teslak_utastere_is_odivatu_a_mercedes_eqs_uj_muszerfala_lattan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034a9ac5-8c71-4b15-969e-acf4d03090be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe1a9c7-9a39-4a68-815b-df62f037f09e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_a_teslak_utastere_is_odivatu_a_mercedes_eqs_uj_muszerfala_lattan","timestamp":"2021. március. 29. 07:59","title":"A Teslák utastere is ódivatúnak tűnhet a Mercedes új műszerfala láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","shortLead":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","id":"20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d827a-87c1-4b6d-835e-aa283810ac3d","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","timestamp":"2021. március. 27. 11:19","title":"Egy órára elsötétül Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","id":"20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9764a3-957d-4407-80af-7b32a0b31eea","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","timestamp":"2021. március. 27. 12:09","title":"Az erdélyi magyarok védelmére kelő cigányok vezetőjéről nevezik el a Nyugati pályaudvar melletti területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes szervezeteivel szemben, válaszul arra, hogy korábban Washington és Ottawa más országokkal közösen kínai állampolgárokra szabott ki büntetést az északnyugat-kínai Hszincsianggal összefüggésben.","shortLead":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes...","id":"20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534662e1-d6ec-4106-af52-37ca65570856","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","timestamp":"2021. március. 27. 19:03","title":"Folytatódik a diplomáciai csörte Kína és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő hétre átvitt nyereményösszeg (öt találatos esetében ) 2 865 millió forint.\r

.","shortLead":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő...","id":"20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22689c48-015e-4323-947c-7247ddcfebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","timestamp":"2021. március. 27. 19:38","title":"Itt vannak az ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon is nagy a torlódás. ","shortLead":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon...","id":"20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362e0393-5ffe-444b-b96b-91581762c62d","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","timestamp":"2021. március. 28. 09:23","title":"Bárki kaphat oltást Szerbiában - kígyózó sorok a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]