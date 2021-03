Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","shortLead":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","id":"20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289390-3da1-4e69-9d20-1c863c3191a4","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","timestamp":"2021. március. 25. 16:24","title":"Visszatér a TV2-re A Nagy Ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-es Magyar Nagydíjnak is otthont adó mogyoródi pálya létesítményeire igencsak ráfér a felújítás.","shortLead":"A Forma–1-es Magyar Nagydíjnak is otthont adó mogyoródi pálya létesítményeire igencsak ráfér a felújítás.","id":"20210325_Jovore_kezdik_rendbe_tenni_a_Hungaroring_epuleteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c9ee5d-b3d9-4ccc-9bff-fb5aed82b15b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Jovore_kezdik_rendbe_tenni_a_Hungaroring_epuleteit","timestamp":"2021. március. 25. 16:11","title":"Jövőre kezdik rendbe tenni a Hungaroring épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a cáfolat után jelentette be az 54 éves Mike Tyson, hogy mégis újra összecsap egyik legnagyobb riválisával. ","shortLead":"Egy nappal a cáfolat után jelentette be az 54 éves Mike Tyson, hogy mégis újra összecsap egyik legnagyobb riválisával. ","id":"20210324_mike_tyson_evander_holyfield_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d6bd16-6bec-4cbe-ae53-15fa5115b7b8","keywords":null,"link":"/sport/20210324_mike_tyson_evander_holyfield_meccs","timestamp":"2021. március. 24. 15:55","title":"Mégis összecsap egymással harmadszorra Holyfield és Tyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja a nemzetpolitikai hitvallást a Karmelita kolostor falán.","shortLead":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja...","id":"20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c9d61-98e1-4534-ab0f-a621d74dd6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","timestamp":"2021. március. 25. 15:51","title":"Orbán saját magától vett idézetekkel pózolt a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden rendben megy, április 8-án a levegőbe emelkedik a Perseverance Mars-járó “kollégája”, az Ingenuity nevű drón. Ez lesz az első, amikor egy ember által tervezett eszköz repülni fog egy másik bolygón. ","shortLead":"Ha minden rendben megy, április 8-án a levegőbe emelkedik a Perseverance Mars-járó “kollégája”, az Ingenuity nevű drón...","id":"20210324_nasa_helikopter_ingenuity_dron_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfabebd-4058-4e78-b1e4-d251d4159656","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_nasa_helikopter_ingenuity_dron_repules","timestamp":"2021. március. 24. 08:33","title":"Újabb történelmi pillanat várható: a NASA helikoptere repülni fog a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","shortLead":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","id":"20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b267d2-8a84-4bb6-a731-f7a68cdc2e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 21:16","title":"Uniós riasztást adtak ki a maszktípusra, amiből a magyar kormány több millió darabot rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","shortLead":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","id":"20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ba05a8-67cb-4ca4-853d-346977d2032d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","timestamp":"2021. március. 25. 06:41","title":"Méregdrága tuningot kapott az apró Smart villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","shortLead":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","id":"20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74290fd5-211a-4ec1-8d81-abd0caabe34b","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","timestamp":"2021. március. 25. 05:51","title":"Teljes zárlat lesz húsvétkor a legfertőzöttebb osztrák tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]