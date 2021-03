Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt méreganyag okozza – számoltak be eredményeikről német és amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt...","id":"20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2343c-2d69-4d32-ae29-09ecb8f1b92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","timestamp":"2021. március. 30. 07:03","title":"Rejtélyes betegség tizedeli a rétisasokat – úgy tűnik, most megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is, ha azokat nem számítjuk közéjük, akik nyomtalanul eltűntek.","shortLead":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is...","id":"20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdc379-1917-424e-8c1e-05e58f0eb508","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","timestamp":"2021. március. 30. 05:59","title":"Ötszáznál is több civilt ölhettek meg a mianmari tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi összefogás rendszerét kell kidolgozni, hogy elkerüljük a koronavírushoz hasonló pandémiákat.","shortLead":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi...","id":"20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a5255-63d0-4ac4-a49f-4eaf981614ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","timestamp":"2021. március. 30. 05:53","title":"Olyan összefogást kérnek vezető politikusok a további járványok megelőzéséért, amilyen a második világháború óta nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott interjúban most azt mondja, a DK elnökének is meg kell adni a változás lehetőségét. Karácsony Gergelyt jó harcosnak nevezte, de ambícióit nem ismeri, saját, nyersnek tartott stílusáról pedig úgy fogalmazott, nem játssza meg magát, ő ilyen. ","shortLead":"Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 2006-ban még Gyurcsány Ferenc ellen tüntetett, de a hvg360-nak adott...","id":"20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252ee8fc-36e4-4417-9d38-37bc22dc7041","keywords":null,"link":"/360/20210330_Elesben_Jakab_Peterrel","timestamp":"2021. március. 30. 15:25","title":"Élesben Jakab Péterrel: Gyurcsány Ferenc is változhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi beutalóval lehet kérni az oltást.","shortLead":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi...","id":"20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2aee65c-9c84-46b2-aede-ca8b26d55d45","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","timestamp":"2021. március. 30. 07:08","title":"Közzétették a szoptatási igazolást, amit az oltópontra kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","shortLead":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","id":"20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdff8e1-0e5e-4244-b374-000f07d4bc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","timestamp":"2021. március. 30. 15:32","title":"Salvini a budapesti találkozóról: Nem jön létre közös pártcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","shortLead":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","id":"20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72215380-1361-40a8-9b53-5a5f7ed83d76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","timestamp":"2021. március. 31. 16:03","title":"85 millió éve élt húsevő dinoszaurusz koponyájára bukkantak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a60315-12b0-48eb-b54f-ee6f789c80c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép, melyet a Curiosity készített nemrég a marsi Gale-kráterről.","shortLead":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép...","id":"20210330_curiosity_mars_panoramafoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a60315-12b0-48eb-b54f-ee6f789c80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74138d18-4f41-495e-9dcc-3f8b14d11f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_curiosity_mars_panoramafoto","timestamp":"2021. március. 30. 08:03","title":"1,2 milliárd pixeles panorámafotóval jelentkezett a Marsról a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]