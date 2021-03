Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","shortLead":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","id":"20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdff8e1-0e5e-4244-b374-000f07d4bc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","timestamp":"2021. március. 30. 15:32","title":"Salvini a budapesti találkozóról: Nem jön létre közös pártcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította a trendet.","shortLead":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította...","id":"20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8c879-f323-4db5-81c7-2a08162d1657","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","timestamp":"2021. március. 29. 10:39","title":"Százával költöztek a Balaton-parti településekre tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járókelők húzták le áldozatáról reggel a Kálvária téren. ","shortLead":"Járókelők húzták le áldozatáról reggel a Kálvária téren. ","id":"20210329_letartoztatas_9_es_busz_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d49ca5-47ae-4bac-b06d-318e4e2aa4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_letartoztatas_9_es_busz_eroszak","timestamp":"2021. március. 29. 17:31","title":"Letartóztatták a férfit, aki lerángatott a 9-es buszról egy nőt, és meg akarta erőszakolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt kínai festő.","shortLead":"Több mint fél évszázaddal a halála után lett a műgyűjtők nagy kedvence Sanyu (Chang Yu), a Párizsban új hazára lelt...","id":"20210329_Elbuvolo_Matisse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d9377f-f1ee-430a-8ed6-85faa20aa413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7c1ec7-cac3-45d5-9828-8bba1c3c9283","keywords":null,"link":"/360/20210329_Elbuvolo_Matisse","timestamp":"2021. március. 29. 12:00","title":"A \"kínai Matisse\" szerényen élt, most 100 millió dollárt fizettek ki aktjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen Bécsben, koronavírus-fertőzésben elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko.","shortLead":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen...","id":"202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02f608f-4eeb-49c5-8445-be6e00829e60","keywords":null,"link":"/360/202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","timestamp":"2021. március. 29. 16:00","title":"Imádta Magyarországot a Covidban elhunyt világhírű orosz operaénekes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha a Szuezi-csatorna felé repül.","shortLead":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha...","id":"20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60300811-3740-4ffe-b2de-5838fbc5d670","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 11:33","title":"Valaki betette a Microsoft repülős játékába a Szuezi-csatornában keresztbe fordult teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"HVG","category":"360","description":"2016-ban Lázár János akkori kancelláriaminiszter keményen fellépett a mutyi ellen. Az ügyben újra nyomoznak, őt is kihallgatták.","shortLead":"2016-ban Lázár János akkori kancelláriaminiszter keményen fellépett a mutyi ellen. Az ügyben újra nyomoznak, őt is...","id":"202112_akarattya_invest_feneketlento_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f94404-c4fe-44d9-8315-09b32ec6a55c","keywords":null,"link":"/360/202112_akarattya_invest_feneketlento_utan","timestamp":"2021. március. 29. 10:00","title":"A Feneketlen-tavi botrányban elhíresült cég a Balatonnál építkezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e34680-59b2-4b4f-8569-51ea191fb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bajna és Héreg közötti szakaszon rendszeresen mentek át a záróvonalon a kanyarívet keresve a motorosok. ","shortLead":"A Bajna és Héreg közötti szakaszon rendszeresen mentek át a záróvonalon a kanyarívet keresve a motorosok. ","id":"20210329_idealis_iv_motoros_utszakasz_dorog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e34680-59b2-4b4f-8569-51ea191fb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4de5c-fcee-4129-b427-38b27e620a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_idealis_iv_motoros_utszakasz_dorog","timestamp":"2021. március. 29. 10:19","title":"Jó ötlet volt felfesteni az ideális ívet a motorosoknak az egyik legveszélyesebb útszakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]