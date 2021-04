Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak egy hónapos helyszíni vizsgálat után Kínában a világjárvány eredetét illetően.



","shortLead":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak...","id":"20210331_Amerikai_lapok_Valami_nincs_rendben_a_WHOjelentessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189f69-441a-4a74-95b6-fc943a83f419","keywords":null,"link":"/360/20210331_Amerikai_lapok_Valami_nincs_rendben_a_WHOjelentessel","timestamp":"2021. március. 31. 07:34","title":"Amerikai lapok: Valami nincs rendben a WHO-jelentéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

\r

\r

","shortLead":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

\r

\r

","id":"20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0609fb9-3ac5-4bf0-a256-5e393fbc4af7","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 01. 07:31","title":"Szilágyi István fia a szüleivel aludt a gyilkosságot megelőző éjszakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72886e3-3841-42a2-801b-85d5e55733ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A félelem az úr, csak az meri felvállalni az arcát és a pénzét, aki ellen már nyílt háborút indított a NER.","shortLead":"A félelem az úr, csak az meri felvállalni az arcát és a pénzét, aki ellen már nyílt háborút indított a NER.","id":"20210331_kampanytamogatas_adomany_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72886e3-3841-42a2-801b-85d5e55733ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8294f014-edc1-4bec-bd14-9c46c6f3b11c","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_kampanytamogatas_adomany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 31. 16:36","title":"Kevesen merik nyíltan pénzzel támogatni az ellenzéki pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin, aki demokrataként tud nyerni egy színrepublikánus államban, ezért sokszor kiszavaz pártja frakciójából.","shortLead":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin...","id":"202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd9a9b-47a1-4f7e-9166-6ebd988c6e18","keywords":null,"link":"/360/202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","timestamp":"2021. március. 30. 16:00","title":"A demokrata szenátor, aki nélkül Joe Biden is tehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","shortLead":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","id":"20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc965a8-a10e-4668-b585-9cbfc0020ac4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","timestamp":"2021. március. 31. 14:16","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson munkavállalóinak ügyét \"a tárca kiemelten kezeli\".","shortLead":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson...","id":"20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25427568-eb0f-489b-860b-b2bfa4c21163","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","timestamp":"2021. március. 30. 13:48","title":"Bezár az ózdi Johnson Electric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövedéki adó változása miatt kisebb lesz a teher az üzemanyagokon.","shortLead":"A jövedéki adó változása miatt kisebb lesz a teher az üzemanyagokon.","id":"20210401_uzemanyag_benzin_gazolaj_jovedeki_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0f6b2d-7445-4ccb-9ae7-4144d5bdf8d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_uzemanyag_benzin_gazolaj_jovedeki_ado","timestamp":"2021. április. 01. 07:21","title":"Csütörtökön nagyot csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági óvást emelt, de hiába. Akit adócsaláson kapnak, annak mostantól elég visszafizetnie az elcsalt adót egy büntetőkamattal együtt, és nem kerül börtönbe.","shortLead":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági...","id":"20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674b33ab-de8f-4017-b12f-c021c10d8d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","timestamp":"2021. március. 31. 17:42","title":"Romániában az adócsalók már kivásárolhatják magukat a börtönbüntetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]