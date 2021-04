Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9789233c-08dc-4dbf-b4ab-1c5ae2dc1ad5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magára hagyott, kiszáradt kismedvét Bélának nevezték el az állatmentők.","shortLead":"A magára hagyott, kiszáradt kismedvét Bélának nevezték el az állatmentők.","id":"20210330_Nyuszito_maganyos_medvebocsot_mentettek_meg_egy_turistauton_Szekelyfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9789233c-08dc-4dbf-b4ab-1c5ae2dc1ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c4ab1c-ee3e-4c2c-9835-d4e718a3350a","keywords":null,"link":"/elet/20210330_Nyuszito_maganyos_medvebocsot_mentettek_meg_egy_turistauton_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. március. 30. 17:59","title":"Nyüszítő, magányos medvebocsot mentettek meg egy turistaúton Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","shortLead":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","id":"20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c506ea-9671-42e7-bd51-dd7a56abc3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","timestamp":"2021. március. 31. 21:32","title":"Megkapták a háziorvosok a praxisukhoz tartozó regisztráltak névsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","shortLead":"Az intézet szerint a Kúria félreértette Tóta W. Árpád publicisztikáját, és az ítélet káros a magyar sajtószabadságra.","id":"20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd1c1-0f05-4ff4-9650-c4dd285a87ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff75e7a6-6870-41f0-84dc-6c7b82fae96b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Eotvos_Karoly_Intezet_HVGt_itelet_tota_w","timestamp":"2021. március. 31. 15:52","title":"Eötvös Károly Intézet: A HVG-t elmarasztaló ítélet kiindulópontja és érvelése is hibáktól terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","shortLead":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","id":"20210331_videobiro_NB_I_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a464d3c-7859-4858-a387-7528be7aba08","keywords":null,"link":"/sport/20210331_videobiro_NB_I_mlsz","timestamp":"2021. március. 31. 18:09","title":"Kötelező lesz a videóbíró a következő idényben az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston Dynamics.","shortLead":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston...","id":"20210330_boston_dynamics_robot_doboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe864c-559c-4a06-b6c0-19b8a678a749","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_boston_dynamics_robot_doboz","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Táncolni ugyan nem tud, de ügyesen pakolja a dobozokat a Boston Dynamics új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","shortLead":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","id":"20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71c59a-8f55-4ae4-984a-2a85c596f299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","timestamp":"2021. március. 31. 11:21","title":"Lencsevégre kaptuk 2021 legszebb felnijét, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint...","id":"20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f48e16f-cbb5-4724-93c7-11e9f58e7d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","timestamp":"2021. március. 31. 09:33","title":"Úton az iOS 15: nyáron ismét fejlesztői konferenciát tart az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

","shortLead":"Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt az elmeorvos szakértői véleménye szerint.\r

