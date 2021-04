Az amerikai hadsereg régóta dolgozik azon, hogy terminatorokat faragjon a katonáiból. Ehhez a Microsoft ad segítséget: a cégtől még 2018 végén 480 millió dollár értékben rendelt kiterjesztettvalóság-szemüveget a hadsereg, és az együttműködés azóta is tart a két fél között. Most azonban egy lépéssel még előrébb lép a történet – méghozzá nem is kicsit.

Az Amerikai Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy 10 éves együttműködési megállapodást kötött a redmondi céggel, amelytől 21,88 milliárd dollár, vagyis átszámítva mintegy 6750 milliárd forint értékben vásárol majd kifejezetten a katonák számára készített kiterjesztettvalóság-szemüveget. Ez a gyakorlatban 120 ezer darab HoloLens megvásárlását jelenti, amit a szárazföldi egységek kapnak majd meg.

Egy speciális, katonai célokat szolgáló HoloLens ára 182 333 dollárra, vagyis körülbelül 56,2 millió forintra jön ki. Ehhez képest a HoloLens legújabb verziójának, a HoloLens 2-nek az ára 3500 dollár, vagyis olyan 1 millió forint körül mozog. Ez alapján joggal gondolhatjuk, hogy a Pentagon elégedett a Microsofttal, most ugyanis a korábbi (2018-as) üzlet 45,5-szörösét kötötték meg.

A minisztérium úgy látja, az eszközökkel jobb döntéseket hozhatnak majd a katonák, és az információkat is könnyebben tudják megosztani egymással. A szemüvegbe éjjellátó módot is beépít majd a Microsoft. A redmondi cég a Bloombergnek úgy nyilatkozott, a készülékeket az Egyesült Államokban fogják gyártani, de arról egyelőre nincs hír, hogy mikor kaphatják meg azokat a katonák.

