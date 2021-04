Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külső szakértők már dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"A külső szakértők már dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20210401_Akadozik_tobb_banki_szolgaltatas_az_OTPnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128487a7-c76c-41d9-9d80-e75c518ab1ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210401_Akadozik_tobb_banki_szolgaltatas_az_OTPnel","timestamp":"2021. április. 01. 12:41","title":"Több szolgáltatás is akadozik az OTP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","shortLead":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","id":"20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf2bf05-9e54-447f-b01d-ff8c39bb9d40","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","timestamp":"2021. április. 02. 09:40","title":"„Legyen béke már, legyen vége már” - Húsvét előtt üzentek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757dd63d-3c88-4300-9130-134aedfd9630","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szobrász a lét átértékeléséről, átértelmezéséről gondolkodik mások mellett Presser Gáborral, Dragomán Györggyel és Sándor Györggyel. Könyvajánló. ","shortLead":"A szobrász a lét átértékeléséről, átértelmezéséről gondolkodik mások mellett Presser Gáborral, Dragomán Györggyel és...","id":"20210401_Tilos_a_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757dd63d-3c88-4300-9130-134aedfd9630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06cbbea-5a23-48f1-bb7e-a27b2ec6470e","keywords":null,"link":"/360/20210401_Tilos_a_ki","timestamp":"2021. április. 01. 16:00","title":"Kalmár János híres művészbarátaival közösen \"könyvtöpreng\" a kijárási tilalomról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet alatt nem lehet megválni az egyenruhától, ezért alternatív módszerekkel élnek azok, akiknek elegük lett a rendőri hivatásból.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt nem lehet megválni az egyenruhától, ezért alternatív módszerekkel élnek azok, akiknek elegük...","id":"20210401_rendor_politikus_part_leszereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d62c97-ff29-4528-8df6-adbf42cab255","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_rendor_politikus_part_leszereles","timestamp":"2021. április. 01. 15:01","title":"Szabad Európa: Az egyik keleti megyében tucatnyi rendőr lenne párttag, hogy leszerelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rongálót a rendőrség elfogta.","shortLead":"A rongálót a rendőrség elfogta.","id":"20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bd5f6d-1bba-4b7e-a146-4e072a007e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_feher_festek_ferencvaros_Black_Lives_Matter_szobor","timestamp":"2021. április. 01. 20:32","title":"Leöntötték fehér festékkel a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban az alkotmánybíróság dönthet a kérdésben.","shortLead":"Franciaországban az alkotmánybíróság dönthet a kérdésben.","id":"20210331_Kilephete_az_elzarasbol_az_akit_mar_beoltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4795eb1-d54a-48fa-85dd-4a37ec7fbbdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Kilephete_az_elzarasbol_az_akit_mar_beoltottak","timestamp":"2021. március. 31. 15:28","title":"Kiléphet-e az elzárásból az, akit már beoltottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6801a-0767-4a75-8ebb-76012ed30a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddiginél közel 3 millió forinttal olcsóbban is vásárolhatunk mostantól ID.3 elektromos autót.","shortLead":"Az eddiginél közel 3 millió forinttal olcsóbban is vásárolhatunk mostantól ID.3 elektromos autót.","id":"20210401_villanyautot_mindenkinek_magyarorszagon_a_vw_id3_legolcsobb_valtozatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa6801a-0767-4a75-8ebb-76012ed30a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8f3fd-22c0-4fcc-88bf-690a9bf5af71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_villanyautot_mindenkinek_magyarorszagon_a_vw_id3_legolcsobb_valtozatai","timestamp":"2021. április. 01. 11:25","title":"Villanyautót mindenkinek: Magyarországon a VW ID.3 legolcsóbb változatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]