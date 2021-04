Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár akár okostelefonba rejtve is. Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban OnePlus gyönyörű kijelzős és szupergyorsan tölthető új készüléke.

A Hold felszínén jelenleg tizenkét fényképezőgép található. Az űrhajósok kényszerűen azért "szemetelték" össze velük az égitestet, mert helyettük inkább elemzésre szánt kőzeteket hoztak vissza magukkal a Földre.

Ennek a tucatnyi fotómasinának a közös vonása, hogy Hasselblad gyártmányúak. Sokak számára talán ismeretlenül cseng ez a svéd márkanév, a fotózás iránt fokozott érdeklődést mutatók viszont jól tudják, hogy

a Hasselblad lényegében a fényképezőgép-ipar Rolls-Royce-a.

Így aztán nem is csoda, hogy a NASA évtizedek óta a vállalat termékeit használja az űrben.

És most az egyik mobilgyártó, az eddig elsősorban jó ár/érték arányú felső-középkategóriás termékeiről ismert OnePlus is lepaktált a svédekkel. Ha a Nokiának bejött a Zeiss-szel történő együttműködés (vagy legalábbis nem azon múlt a végül bekövetkező kudarc), a Huawei pedig nagyot tarol a Leicával, akkor teljesen érthető a kínai cég döntése. Teszten a OnePlus 9 Pro, melynek olcsóbb kistestvérét, a OnePlus 9-et is kézbe vettük.

© László Ferenc

Kisebb, de nem kicsi

A tavaly tavasszal debütált elődmodellhez, a OnePlus 8 Próhoz képest kicsit rövidebb és keskenyebb lett a OnePlus 9 Pro, ami a Samsung Galaxy S21 Ultránál is némileg kisebb. Ettől függetlenül kompaktnak még nagy jó indulattal sem nevezhető az újdonság, melyet méretei miatt nem könnyű egy kézzel kezelni. Ez persze nem ennek a készüléknek a hibája, manapság egyszerűen ilyen a csúcskategória.

Az alumínium keretre elöl és hátul is Gorilla Glass üveg feszül rá, a minőségérzet kiválónak mondható, és a mai elvárásoknak megfelelően IP68-as por- és vízállóságot is kapunk. A tükröződő hátlap igen jól mutat, bár könnyen piszkolódik.

© László Ferenc

A hangerő a bal oldali gombbal állítható, az ellentétes oldal a bekapcsológombnak, illetve a OnePlus védjegyének tekinthető érdesített üzemmódválasztó csúszkának ad otthont. Utóbbit gyorsan meg lehet kedvelni, segítségével odanézés nélkül akár a zsebünkben lévő mobilt is villámgyorsan rezgő vagy néma módba lehet kapcsolni.

Jack dugalj nincs, de nem is igazán hiányzik, a sztereó kihangosítás jó minőségű és a hangerejére sem lehet panasz. Jó hír, hogy a telefon mellé alapáron jár nemcsak a töltőfej és a szemrevaló piros kábel, hanem egy remek fogású szilikontok is.

A vezeték nélküli töltőállvány feláras tétel © László Ferenc

Gyönyörű kijelző

Tavalyhoz képest minimálisan csökkent a képernyő mérete, de a panel még így is 6,7 colos, tehát kicsinek semmiképp sem nevezhető. Gyönyörűnek viszont annál inkább, ami a végtelen kontrasztarányt és hatalmas betekintési szögeket biztosító AMOLED technológiának, illetve a QHD+ felbontásnak tudható be.

A 120 Hz-es támogatás nem újdonság, az viszont már annál inkább, hogy a legújabb Samsung mobilokhoz hasonlóan ez esetben is folyamatosan változik a frissítési sebesség, ami jó hatást gyakorol a fogyasztásra. Az érintési mintavételezés 240 Hz-es, de akár 360 Hz-es üzemmód is elérhető, ami elsősorban játékok során jöhet jól.

© László Ferenc

Az 1300 nites fényerő több mint elegendő, bár megjegyzendő, hogy az S21 Ultra ennél kicsit többre képes. A kijelző bal és jobb széle a korábbiaknál kevésbé kerekített, így csökkent a véletlen megnyomás esélye.

Értesítő LED nincs, ez viszont nem gond, ugyanis az alapinfókat mindig mutató (AOD) funkció remekül helyettesíti azt, dupla koppintással pedig bármikor egyszerűen felébreszthető az alvó kijelző. A gyors és megbízható ujjlenyomat-szenzor továbbra is a kijelzőben rejtőzik – megszokást igényelhet, hogy a korábbiaknál lejjebb került.

© László Ferenc

Képalkotás

A OnePlus és a Hasselblad hároméves együttműködési szerződésének első kézzel fogható gyümölcse a 9 Pro, melynek méretes hátsó kameraszigetén már büszkén ott virít a svéd gyártó neve. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az első szerelemgyerek esetében még csak a szín- és kontraszt-kalibrációból, valamint a felhasználói felület optimalizálásából vette ki a részét a Hasselblad, a komolyabb hardveres fejlesztések a későbbiekben várhatók.

A főkamera lelke egy 48 megapixeles Sony IMX789 lapka, mely a legjobb képminőség elérése érdekében alaphelyzetben pixelösszevonásos 12 megapixeles felvételeket rögzít. Az optikai képstabilizátoros, gyors élességállításra képes kamera nemcsak nappal, hanem éjszaka is remek képminőséget biztosít, és videózásban különösen erős. A 4K felvételek akár 120 fps sebességűek is lehetnek, és a 30 fps-es 8K üzemmód sem hiányzik a fedélzetről.

© László Ferenc

A nagylátószögű kamera 50 megapixeles felbontású, ám ennél fontosabb, hogy autofókusszal is rendelkezik, és ennek köszönhetően akár 4 centiméteres tárgytávolságú makrófelvétek is készíthetők vele. A 8 megapixeles telefotó egység a legújabb trendektől eltérően nem periszkópos kivitelű, a nagyítása pedig az elődhöz képest 3x-osról 3,3x-osra nőtt. Nem rossz, de például a riválisok a 3x-os mellett adott esetben egy további 10x-es zoom egységet is felvonultatnak.

A 2 megapixeles monokróm kamerának nem sok hasznát lehet venni, vélhetően csak marketing megfontolásból került a hátlapra. A kijelző bal felső sarkában lévő 16 megapixeles szelfikamera a 7 Pro óta lényegében változatlan, 2021-ben igazán illett volna már autofókusszal és 4K videófelvevővel felvértezni.

Nagylátószög © László Ferenc

Főkamera © László Ferenc

3,3x-os zoom © László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Mindene a sebesség

Napjaink egyik leggyorsabb okostelefonja a OnePlus 9 Pro, mely köszönhető egyrészt a legújabb Snapdragon 888-as chipsetnek és a 8/128, illetve 12/256 GB memóriának, másrészt pedig a végletekig optimalizált felhasználói felületnek. Az Android 11 operációs rendszerre húzott Oxygen OS 11 könnyen áttekinthető, egyszerűen használható.

A 4500 mAh kapacitású akkumulátor által biztosított 1–1,5 napos üzemidő átlagosnak mondható, egy 5000 mAh-s telepnek jobban tudtunk volna örülni. Cserébe viszont a töltési sebesség messze átlag felettinek mondható.

A 65 W-os új vezetékes töltővel 29 perc alatt 100 százalékra tölthető a lemerült aksi.

Összehasonlításképp, a mindössze 25 W-os töltést támogató S21 Ultra ugyanennyi idő alatt alig több mint 50 százalékosra tölthető.

A trükk abban rejlik, hogy a OnePlus két részre osztotta az akkumulátort és azokat párhuzamosan képes tölteni. Ráadásul vezeték nélküli módon is igen gyorsan: a 15 ezer forintos opcionális wireless töltő 50 W-ot tud és 43 perc alatt megoldja a teljes feltöltést.

A tempóval adatátvitel fronton sincs gond: a szupergyors 5G mobilnet, a fürge wifi 6, a Bluetooth 5.2 és az USB 3.1 egyaránt támogatott. MicroSD bővíthetőség viszont továbbra sincs.

9 és 9 Pro © László Ferenc

Kistesó

Ha bejön a OnePlus 9 Pro formaterve és sebessége, de kicsit kisebb méretben és olcsóbban vásárolnánk hasonló készüléket, akkor érdemes néhány pillantást vetni az ugyancsak vadonatúj OnePlus 9-re. Az ezúttal 6,55 colos AMOLED kijelző ebben a készülékben is gyönyörű és tudja a 120 Hz-et is, viszont nem képes adaptíven változtatni a frissítési rátáját, és szerényebb a felbontása, valamint a fényereje.

A fejlett processzor, az akkumulátor és a szupergyors vezetékes töltés megegyezik a nagytesóban lévővel, a vezeték nélküli töltés viszont csak 15 W-os. De legalább már van, ez ugyanis a gyártó első nem Pro modellje, mely már wireless módon is táplálható.

© László Ferenc

A Hasselblad a OnePlus 9 kameraszettjére is áldását adta, jelen esetben azonban szerényebb tudásra kell számítanunk. A 48 megapixeles főkamera egy egyszerűbb Sony szenzorra épül és nincs benne optikai képstabilizátor, telefotó egységet nem kapunk. A 2 megapixeles monokróm egység ez esetben is felejtős, viszont jó hír, hogy a nagylátószögű egység megegyezik a Próban lévővel. Hasonlóan a fixfókuszos szelfikamera is ugyanaz, mint a drágább modellben lévő.

A gyakorlatban nem tűnik fel, hogy a keret ezúttal nem fémből, hanem üvegszálas műanyagból van, a keserű pirulát viszont le kell nyelnünk, miszerint a OnePlus 9 nem vízálló kivitelű.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

A OnePlus anyait-apait beleadott legújabb mobiljai fejlesztésébe, végeredményképp pedig most két szemrevaló külsejű, gyönyörű kijelzős és villámgyors működésű okostelefont vehetünk kézbe. Képalkotás fronton is jól teljesítenek az újdonságok, elsősorban a Pro kivitel, de azért érződik, hogy a Hasselbladdal történő együttműködésnek ez még csak az első fejezete.

Azok az idők sajnos már a feledés homályába vesznek, amikor az aktuális OnePlus mobilok a rivális csúcsmodellek töredékébe kerültek. A kínai gyártó ugyan még most is alávág a Samsung vagy a Huawei árainak, de már messze nem olyan mértékben, mint korábban, és időközben ugyebár a Xiaomi is begyújtotta a rakétáit.

A OnePlus 9 Pro cikkünk írásakor mintegy 345-385 ezer forintba kerül, ami nem kevés pénz, és sovány vigasz, hogy a Samsung Galaxy S21 Ultra ennél 100 ezer forinttal drágább. A OnePlus 9-ért 280-310 ezer forintot kérnek el.

© László Ferenc

