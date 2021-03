A kínai OnePlus kedden mutatta be a OnePlus 9 és a OnePlus 9 Pro mobilokat. A kettő közül utóbbi a csúcsmodell, de előbbi sem különbözik sokban tőle.

Jó ideje tudni lehet már arról, hogy a OnePlus két új telefont is bekészített a csőbe. A OnePlus 9 és a OnePlus 9 Pro érkezéséről hónapok óta hallani lehet, a kínai vállalat pedig úgy döntött, nem vár tovább: kedden délután mind a két telefonját bemutatta a közönségnek. Kiderült, a hír igaz volt, valóban a Hasselblad kameráit kapták meg a készülékek.

OnePlus 9 Pro

A OnePlus 9 Pro egy 6,7 colos LTPO kijelzőt kapott, amivel kapcsolatban a gyártó azt ígéri, általános használat mellett akár 50 százalékkal is kevesebb energiát fogyaszt, mint az elődei. A panel frissítési rátáját 1 és 120 Hz között lehet beállítani annak függvényében, hogy milyen tevékenységet végez rajta a felhasználó.

Az 1440p+ felbontású egység 1300 nit fényerővel bír, a független kijelzőtesztelő DisplayMate pedig A+ osztályzatot adott neki, ami a legmagasabb adható értékelés.

© OnePlus

A motorháztető alatt a Qualcomm Snapdragon 888-as processzora dolgozik, amihez 8 és 12 GB LPDDR5 RAM, valamint 128 és 256 GB tárhely is tartozhat. A legizgalmasabb újdonságot azonban természetesen a készülék kamerája jelenti.

A mobilgyártásban most fordul elő először, hogy a Hasselblad csúcskategóriás fényképezőgépeket gyártó vállalat fejlesztése bekerül egy okostelefonba. Az Apollo-11 űrhajósai például Hasselblad márkájú géppel fényképeztek a Holdon, sőt a következő holdutazásokhoz is ilyen gépeket használtak.

© OnePlus

A fő egység mögött egy 48 megapixeles IMX789 Sony-szenzor bújik meg, amely képes a 12 bites fotók késztésére RAW formátumban. Videózni 30 képkocka/másodperces sebesség mellett 8K-s felbontásban tud, a 4K-s felvételeket már 120 fps-ben szállítja. Ezt egy 2 megapixeles monokróm kamera egészíti ki, amely fekete-fehér felvételekkel támogatja a 48 megapixeles egységet.

© OnePlus

Az ultraszéles látószögű kamera mögött egy 50 megapixeles Sony-szenzor dolgozik, de makrófotókat is lőhetünk vele 4 centiméteres távolságból. Emellett ott van még a telefotó egység is, ami 8 megapixeles lett, és 3,3x-os optikai nagyításra képes. A szelfikamera 16 megapixeles lett.

A telefon 4500 mAh akkumulátorát az újonnan kifejlesztett Warp Charge 50 Wireless nevű technológiával lehet feltölteni, ami azt jelenti, hogy 1-ről 100 százalékra 43 perc alatt tölt fel a mobil.

© OnePlus

OnePlus 9

A OnePlus 9 a nagytestvérhez képest szerényebb paraméterekkel rendelkezik, de így sincs miért szégyenkeznie. A mobil egy 6,55 colos, FullHD+ felbontású AMOLED panelt kapott, amely szintén A+ osztályzatott kapott a DisplayMate-től, ugyanis a kijelző HDR10+ tanúsítvánnyal rendelkezik. Az egység azonban nem adaptív, vagyis a 120 Hz-es képfrissítési rátát nem lehet átállítani.

A motorháztető alatt ugyanazt az erőforrást találhatjuk, mint amit a OnePlus 9 Prónál is, a kameráknál azonban már más a helyzet. A fő egység szintén 48 megapixeles, ám emögött már a Sony IMX689 szenzora dolgozik, amely egy korábbi fejlesztés. Optikai képstabilizálás itt nincs, és bár a 8K-s felbontásban hozza a 30 fps-t a telefon, 4K-ban már "csak" 60 képkocka/másodperc a maximális rögzítési sebesség.

© OnePlus

Az 50 megapixeles ultraszéles látószögű egység ugyanaz, ami a Próban is van – ezzel makrót is fotózhatunk –, és ott van a 2 megapixeles monokróm egység is, a teleobjektívet viszont kivették belőle. A szelfikamera viszont ugyanúgy 16 megapixeles, mint a nagytestvérnek.

A készülék 4500 mAh akkumulátorát 29 perc alatt lehet 1 százalékról 100 százalékra feltölteni a hagyományos vezetékes töltővel.

A kínai gyártó Európában is árusítani fogja a két mobilt, az árak az alábbiak szerint alakulnak:

OnePlus 9 Pro 8 GB RAM / 128 GB tárhely – 900 euró (kb. 329 375 forint),

OnePlus 9 Pro 12/256 – 1000 euró (kb. 366 ezer forint)

OnePlus 9 8/12 – 700 euró (kb. 256 ezer forint)

OnePlus 9 12/256 – 800 euró (kb. 293 ezer forint).

A fenti ár ajánlott fogyasztói ár, így ezekben lehet eltérés.

