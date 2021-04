Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg a vonatkozó videó.","shortLead":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg...","id":"20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa98958-3f2a-49e9-8844-5ea7ed2a6a95","keywords":null,"link":"/elet/20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","timestamp":"2021. április. 03. 14:29","title":"A szokásosnál is cukibb „kollégával” kívánnak biztonságos húsvétot a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","shortLead":"Nem szabad a csodadoktorokra és politikai sarlatánokra hallgatni a köztársasági elnök szerint.\r

\r

","id":"20210402_ader_janos_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7009ac-073c-483a-8b26-73574f2374ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_ader_janos_husvet","timestamp":"2021. április. 02. 11:50","title":"Áder ünnepi beszédben szólt be az ellenzéknek: Nem most van a beszólásokban való versengés ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","shortLead":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","id":"20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fcf1d0-5909-4ae7-8182-236ecd0f68eb","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","timestamp":"2021. április. 03. 18:45","title":"Biztosítás nélkül mászott meg egy több mint százméteres toronyházat egy extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált vérvizsgálati technológiát fejleszt, amely nemcsak a gyorsabb diagnosztikai folyamatot teszi lehetővé, de ígéretük szerint az eredmények pontosabbak is lehetnek az eddigi eljárásokénál. ","shortLead":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált...","id":"202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f9027-db46-4349-a94e-40ce66312ef7","keywords":null,"link":"/360/202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","timestamp":"2021. április. 03. 16:15","title":"5 csepp vér és 20 perc elég az újfajta vérvizsgálathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Balaton felé vezető oldalán nagy a torlódás, arra kérik az autósokat, hogy aki tudja, kerüljön.","shortLead":"Az autópálya Balaton felé vezető oldalán nagy a torlódás, arra kérik az autósokat, hogy aki tudja, kerüljön.","id":"20210402_baleset_m7_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9178602a-9742-4a59-ae0d-2954180eb210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_baleset_m7_autopalya","timestamp":"2021. április. 02. 14:18","title":"Négyes baleset miatt nagy a torlódás az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852, a gyógyultaké pedig 73 380 066 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852...","id":"20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b19a857-9eca-455b-93e1-845d847e7ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","timestamp":"2021. április. 02. 09:13","title":"Közelít a hárommillióhoz a COVID áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben dolgozókat. A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert a hvg.hu podcastjában, a Fülkében pár órával azután kérdeztük erről, hogy megkapta az oltást. És kiderült az is, milyen forgatókönyvek léteznek az érettségi lebonyolítására. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben...","id":"20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667d499-a53f-4b3c-b731-67e6481b3b33","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"„Nem kéne kötelezővé tenni, hogy a diákok iskolába menjenek áprilisban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","shortLead":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","id":"20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984de6ca-a350-497e-9982-0791a8d33a51","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","timestamp":"2021. április. 03. 21:32","title":"Itt a Fekete Özvegy nagyrészt Budapesten játszódó előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]