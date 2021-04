Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A Cambridge-i Egyetem kutatói most ennek veszélyeire igyekeznek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni...","id":"20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6621bf-02ca-454b-bfce-cbe19a76a46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","timestamp":"2021. április. 06. 14:03","title":"Képes átverni a mesterséges intelligenciát? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új szabadalmi terve a billentyűzetre vonatkozik, de az egész laptop méretére hatással lehet.","shortLead":"Az Apple új szabadalmi terve a billentyűzetre vonatkozik, de az egész laptop méretére hatással lehet.","id":"20210405_apple_macbook_billentyuzet_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9330d8-4213-434f-a842-2dd97494b182","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_apple_macbook_billentyuzet_szabadalom","timestamp":"2021. április. 05. 18:03","title":"Mágneses billentyűzet ötletével állt elő az Apple, hogy vékonyabbak legyenek a laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","id":"20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e84282-b78b-4eed-9f36-ae1f60084fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","timestamp":"2021. április. 06. 06:24","title":"Helyszínelő rendőröknek és öt autónak hajtott neki Tapolcánál egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","shortLead":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","id":"20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b67e5-3657-4f26-9954-8f658b7e3cde","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. április. 05. 09:20","title":"Elhunyt újabb 213 koronavírusos beteg, 2,36 milliónál jár a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","id":"20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a108023-1306-457e-8418-55c389e7df02","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","timestamp":"2021. április. 06. 17:17","title":"Orbán: Megvan a 2,5 millió beoltott, szerdától nyithatnak az üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","shortLead":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","id":"20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd8db-95cd-4d41-947d-be2141b632b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","timestamp":"2021. április. 05. 17:34","title":"Ezen az oldalon ellenőrizheti, érintett-e a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint az orosz ellenzéki politikus, aki a múlt héten kezdett éhségsztrájkba, igen rosszul van. ","shortLead":"Ügyvédje szerint az orosz ellenzéki politikus, aki a múlt héten kezdett éhségsztrájkba, igen rosszul van. ","id":"20210406_alekszej_navalnij_borton_laz_kohoges_tbc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9859d22a-c4a7-4ca6-971a-95630f6e8cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_alekszej_navalnij_borton_laz_kohoges_tbc","timestamp":"2021. április. 06. 13:24","title":"Láz és köhögés gyötri a börtönben Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","shortLead":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","id":"20210406_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7251c8c9-7614-41d4-9f56-35a3125eba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. április. 06. 08:56","title":"170 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]