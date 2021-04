Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy macedón nőnél több mint ezer, potenciazavar kezelésére szolgáló gyógyszert találtak a határon.","shortLead":"Egy macedón nőnél több mint ezer, potenciazavar kezelésére szolgáló gyógyszert találtak a határon.","id":"20210407_Nem_engedelyezett_gyogyszer_rendeles_Kiskunhalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59023662-29e1-4754-9bfb-7a3c138bcd36","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Nem_engedelyezett_gyogyszer_rendeles_Kiskunhalas","timestamp":"2021. április. 07. 10:21","title":"Engedély nélküli potencianövelőt és koronavírus elleni gyógyszert próbáltak becsempészni a országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25ccac3-16aa-4c85-8caa-ac69083d8cd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat éjjel érték tetten, ezért a kijárási tilalom megszegése miatt is eljárás indult ellene.","shortLead":"Szombat éjjel érték tetten, ezért a kijárási tilalom megszegése miatt is eljárás indult ellene.","id":"20210407_uzemanyag_leszivas_lopas_budapest_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c25ccac3-16aa-4c85-8caa-ac69083d8cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a39e078-4ef1-4ece-95e1-9c4d2b6252f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_uzemanyag_leszivas_lopas_budapest_rendorseg","timestamp":"2021. április. 07. 07:50","title":"Elkapták a férfit, aki parkoló autókból szívott le üzemanyagot Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff065176-1021-4c22-84ab-954749baf214","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Nem is gondolnánk, hogy a mindennapi életünkben hány és hányféle módon vagyunk képesek magunk ellen véteni. Amikor szembesülünk az aranyér kínzó problémájával, érdemes visszapörgetnünk, mi mindent csináltunk rosszul, mert csak ennek alapján tudunk tovább lépni. Segítségként pontokba szedtük, mi minden vezethet(ett) az aranyér kialakulásához.","shortLead":"Nem is gondolnánk, hogy a mindennapi életünkben hány és hányféle módon vagyunk képesek magunk ellen véteni. Amikor...","id":"proktis_20210407_Ilyen_ha_nem_aranyerbarat_modon_elunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff065176-1021-4c22-84ab-954749baf214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f21ad4-0e55-441e-8067-89c6e9c2b8a6","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210407_Ilyen_ha_nem_aranyerbarat_modon_elunk","timestamp":"2021. április. 07. 07:30","title":"Ilyen, ha nem aranyér-barát módon élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő a betöltött állások száma az unió keleti országaiban – áll egy új felmérésben.","shortLead":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő...","id":"20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305e6e0-f28b-4475-8f79-c9d523690392","keywords":null,"link":"/360/20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","timestamp":"2021. április. 06. 07:45","title":"Az EU keleti fele a tudásipar növekedésében megelőzi a nyugatit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","shortLead":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","id":"20210406_baseball_texas_telthaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254cf348-d639-4772-a5f0-305915da10dd","keywords":null,"link":"/sport/20210406_baseball_texas_telthaz","timestamp":"2021. április. 06. 16:39","title":"38 ezer néző előtt indult újra a sportélet Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","shortLead":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","id":"20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd8db-95cd-4d41-947d-be2141b632b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","timestamp":"2021. április. 05. 17:34","title":"Ezen az oldalon ellenőrizheti, érintett-e a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz időben pszichiátriai segítséghez jutni, kórházi osztályok szünetelnek, gondozók és ambuláns helyek zártak be, vagy csak telefonon, esetleg online érhetők el. Helyenként kritikussá vált a helyzet.","shortLead":"Nehéz időben pszichiátriai segítséghez jutni, kórházi osztályok szünetelnek, gondozók és ambuláns helyek zártak be...","id":"20210407_Durvan_megakasztotta_a_pszichiatriai_ellatast_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749f4633-2054-4a48-b7f1-dec178393036","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Durvan_megakasztotta_a_pszichiatriai_ellatast_a_jarvany","timestamp":"2021. április. 07. 13:26","title":"Durván megakasztotta a pszichiátriai ellátást a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé.","shortLead":"Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első...","id":"20210405_Juniusi_nyitasra_keszul_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc023b59-a63f-4d78-848d-6f80d03f2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Juniusi_nyitasra_keszul_Romania","timestamp":"2021. április. 05. 17:03","title":"Júniusi nyitásra készül Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]