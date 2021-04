Hivatalos közleményt adott ki a Facebook, melyben arra próbálnak magyarázatot adni, hogyan fordulhatott elő, hogy több mint 533 millió felhasználójuk telefonszáma és neve lett böngészhető egy nyilvános hackerfórumon. A témába vágó közleményt a Bleeping Computer idézi.

E szerint a közösségi oldalt nem érte hackertámadás, sem más, illetéktelen behatolás.

A Facebook azt is állítja, hogy a kérdéses adatok egy oldalfunkcióval történt visszaélés miatt kerültek ki az internetre. A funkció az ismerőskereséssel kapcsolatos, és elsősorban arra jó, hogy a felhasználók könnyedén rátalálhassanak az oldalon szintén regisztrált, régi barátaikra.

2019-ben azonban egyfajta visszaélés kezdődött: a Facebook arra lett figyelmes, hogy bizonyos csoportok más dolgokra is használják a funkciót, az oldal ezért változtatásokat hajtott végre, hogy a megakadályozza ezeket a tevékenységeket. A visszaélés azonban így is megtörtént. A közösségi oldal ugyanakkor azt is hangsúlyozza magyarázatában, hogy a kijutott adatok közt

nem voltak pénzügyi, sem szenzitív, egészségügyi információk, illetve jelszavak sem.

A történtek persze ettől függetlenül is hangsúlyosak. Közben számos kiberbiztonsági szakértő is óvatosságra intett, és a bejelentkezéshez szükséges jelszó megváltoztatását, valamint a számos webes szolgáltatásnál elérhető kétfaktoros azonosítás bekapcsolását javasolta. Ilyen védelemmel a Facebook is rendelkezik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.