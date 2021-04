Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók termékei milyen mellékhatást váltanak ki az emberből.","shortLead":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók...","id":"20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2408f33-4bcf-4f73-a65a-c0ccb29fc73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","timestamp":"2021. április. 08. 11:33","title":"Több mellékhatást tapasztalnak azok, akiket Modernával oltottak, mint akik a Pfizer vakcináját kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","shortLead":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","id":"20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915e8c2-e24c-4a2b-96e6-3ddee5d6fed2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 16:28","title":"EMA: Lehet összefüggés az AstraZeneca-oltás és a ritka trombózisos esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","shortLead":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","id":"20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021fe0d2-685f-4a3e-9d5a-5b07bebb5e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","timestamp":"2021. április. 07. 14:45","title":"Egymillió dollárt érő klasszikus Porschét találtak egy konténerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfde93-4d75-4d78-adb7-c27d1800d957","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","timestamp":"2021. április. 06. 12:13","title":"Halálos áldozata is van a hajnali budapesti kórháztűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki szolidarításukat.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki...","id":"20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ec8ef-760a-4366-af35-2be65a33fc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 05:15","title":"Ideiglenes szolidaritási adót fizettetne a gazdagokkal az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb63441-2ee2-44ea-9411-4f8ab804384c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jogvédő szervezet szerint a fertőzés elleni védekezést aláásták azok a politikusok, akik a pandémiát az emberi jogok korlátozására használták.\r

\r

","shortLead":"A jogvédő szervezet szerint a fertőzés elleni védekezést aláásták azok a politikusok, akik a pandémiát az emberi jogok...","id":"20210407_Amnesty_International_jarvany_tarsadalmi_csoportok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb63441-2ee2-44ea-9411-4f8ab804384c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1aee62b-ee17-4e2e-a3ee-87e95b292d18","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Amnesty_International_jarvany_tarsadalmi_csoportok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 07. 08:17","title":"Amnesty International: A járvány súlyosabb csapást mért az elnyomott társadalmi csoportokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","shortLead":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","id":"20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06d1575-0fa1-4b36-b77d-4dce7135b628","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2021. április. 07. 07:56","title":"Teljes az útzár az M7-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]