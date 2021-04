Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két latte között eladnak egy Teslát is. Teslát és elektromos Fiatot is kínál már a Tchibo
2021. április. 08. 11:48

A svéd csatár Antivirust alakítja majd.
Zlatan Ibrahimovic is szerepel az új Asterix-filmben
2021. április. 08. 16:48

A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A filmrendező 80 éves volt. Szokott zöld színű zöldséget enni? Lehet, hogy kellene
2021. április. 09. 18:33

Az eljegyzési ünnepségen a férfi eltörte a menyasszonya orrcsontját.
Vádat emeltek a menyasszonyát az eljegyzésükön összeverő férfi ellen
2021. április. 09. 11:43

A FlixOnline nevű alkalmazás szinte megszólalásig hasonlít a Netflixre. Ez a szolgáltatás viszont egyáltalán nem szórakoztatásra készült. Két hónap ingyenfilmezést ígér egy új androidos app, de nagy bajt csinál vele, ha telepíti
2021. április. 09. 10:33

Olyan országot kell teremteni, ahonnan a fiatalok nem elmenekülnek, ahol stabil és kiszámítható az egészségügyi rendszer, ahol helyreáll a jogállam, ahol a társadalom egymás bizalmára és tiszteletére alapszik. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának újabb megszólalója.
Pálinkás József: Csak megegyezéses, őszinte politizálással érhető el változás
2021. április. 09. 11:00

„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon." Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.
Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet
2021. április. 08. 07:43