Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni e-mailben.","shortLead":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni...","id":"20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031b7be-8a46-4e49-85f4-8283f4a0d984","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","timestamp":"2021. április. 08. 09:47","title":"„Kérdésekkel provokált” – állítja egy osztrák újságíróról a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderült, hogy a legtöbben Pfizerrel oltatnák be magukat.","shortLead":"Az is kiderült, hogy a legtöbben Pfizerrel oltatnák be magukat.","id":"20210409_fidesz_szavazok_ellenzek_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89638682-557b-4e2b-8737-8eaea0100ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_fidesz_szavazok_ellenzek_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 09. 07:00","title":"Több ellenzéki oltatná be magát, mint fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","shortLead":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","id":"20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86429148-1a4d-4f28-833a-4e0173b68139","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","timestamp":"2021. április. 08. 19:03","title":"Az Apple-t is elérte a globális hiány, visszafogják egyes MacBook- és iPad-modellek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A facebookos adatszivárgás után egy másik közösségi oldalnál is komoly probléma ütötte fel a fejét.","shortLead":"A facebookos adatszivárgás után egy másik közösségi oldalnál is komoly probléma ütötte fel a fejét.","id":"20210409_linkedin_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b8bf28-f548-497f-add8-03c70281c533","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_linkedin_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_kozossegi_media","timestamp":"2021. április. 09. 11:33","title":"500 millió LinkedIn-felhasználó adatát árulják a weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","id":"20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4e8af0-3ccd-41d3-986a-abbbcb6b8227","keywords":null,"link":"/sport/20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","timestamp":"2021. április. 08. 19:07","title":"Foci Eb: Telt ház is lehet a budapesti meccseken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","shortLead":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","id":"20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e592f-7618-49b5-9e5c-dfd2c599ae50","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","timestamp":"2021. április. 08. 16:48","title":"Zlatan Ibrahimovic is szerepel az új Asterix-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A filmrendező 80 éves volt. Szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.","id":"20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9104de16-b414-424e-aab5-40f81cae420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f03b32-4889-4679-a138-3ffd9b11a989","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Meghalt_Szomjas_Gyorgy","timestamp":"2021. április. 08. 19:39","title":"Elhunyt Szomjas György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal eltolják a redmondi campus megnyitását.","shortLead":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal...","id":"20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb41146d-a344-42d0-94fa-b7158a184ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 09. 12:03","title":"Óvatos a Microsoft, csak szeptemberre tervezi a „nagy nyitást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]