[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között – közölte a WHO.","shortLead":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között...","id":"20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f454330-f7ac-46f3-889b-bf863025993a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","timestamp":"2021. április. 07. 21:13","title":"WHO: Lehetséges, de nem megerősített az AstraZeneca és a vérrögök közötti kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik paragrafusára hivatkozva tagadta meg a tranzakciót.","shortLead":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik...","id":"20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fff796-b951-4a37-9ccf-b6bda95bcbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","timestamp":"2021. április. 07. 13:09","title":"Nem engedélyezte a magyar állam, hogy eladják az Aegon biztosítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","shortLead":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","id":"20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a58af4-9b10-478d-a6e1-580ae95f9713","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","timestamp":"2021. április. 07. 20:53","title":"Kettős vereséggel esett ki a Szeged a férfi kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","shortLead":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","id":"20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ebcf4-e417-4e05-891c-00375d0e6f22","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 07. 22:00","title":"Maszk és védőtávolság nélküli húsvéti misék miatt indult eljárás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d4631-eaf3-42bb-8da6-56cf85522ad6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 2,5 millió magyar már megkapta legalább az első oltását, így Orbán Viktor miniszterelnök kedden bejelenthette: megkezdődhet a részleges nyitás. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) válasza alapján azonban nem ezt kellene nézni, ha enyhítést szeretnénk.","shortLead":"Több mint 2,5 millió magyar már megkapta legalább az első oltását, így Orbán Viktor miniszterelnök kedden...","id":"20210407_magyar_orvosi_kamara_mok_nyitas_orban_viktor_beoltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7d4631-eaf3-42bb-8da6-56cf85522ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3347ee19-e9e6-4b9e-b1f0-d004d3d89458","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_magyar_orvosi_kamara_mok_nyitas_orban_viktor_beoltottak","timestamp":"2021. április. 07. 13:41","title":"Megkérdeztük az orvoskamarától, jó ötlet-e az oltások száma alapján újranyitni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium közleménye szerint Németországnak és Magyarországnak is rossz tapasztalata van a véleményterrorról.","shortLead":"A külügyminisztérium közleménye szerint Németországnak és Magyarországnak is rossz tapasztalata van a véleményterrorról.","id":"20210408_kulugyi_tarca_nemetorszag_petry_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3a44c9-cf5d-455f-bae5-b4b5afcbfb97","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kulugyi_tarca_nemetorszag_petry_zsolt","timestamp":"2021. április. 08. 12:46","title":"Szijjártóék bekérették a német ügyvivőt Petry Zsolt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőről, jövőbeli terveiről beszélgetett az Apple első embere egy interjúban. Úgy gondolja, le fog köszönni valamikor az elkövetkező tíz évben.","shortLead":"A jövőről, jövőbeli terveiről beszélgetett az Apple első embere egy interjúban. Úgy gondolja, le fog köszönni valamikor...","id":"20210408_tim_cook_interju_new_york_times","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f091b-9652-495e-ae91-32c4b82148b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_tim_cook_interju_new_york_times","timestamp":"2021. április. 08. 12:03","title":"Tim Cook: Tíz év múlva már nem én leszek az Apple élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános iskolákban pedig dönthessenek a szülők – kéri az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom. Azt ígérik, hogy ha a döntéshozók nem fogadják el a kéréseiket, nem mennek be az iskolába április 19-én.","shortLead":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános...","id":"20210407_diakok_iskola_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d4e299-6fb2-44ce-9f42-79b9db2a6e54","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_diakok_iskola_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 07. 17:03","title":"Diákok tiltakoznak az iskolák április 19-i újranyitása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]