[{"available":true,"c_guid":"c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta érdeklődik a terület iránt, de most minden korábbinál mélyebbre merülnének benne.","shortLead":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta...","id":"20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bb617d-83e6-40d2-8f16-2d7ae28f99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","timestamp":"2021. április. 10. 08:03","title":"Kitört a kriptoláz az Atarinál, játékokat is lehet majd venni a digitális pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település jövőjét félti, a kormány segítséget ígér. A Johnson Electric távozása a legrosszabbkor jött: a város még az előző gyárbezárást sem heverte ki, de már vannak pozitív fejlemények.



","shortLead":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település...","id":"20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e886909b-70e7-4bf9-9ebb-4fc49225c969","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","timestamp":"2021. április. 10. 07:00","title":"Akkor jött az újabb gyárbezárás, amikor még az előzőt sem heverte ki Ózd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult – tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos, nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" – a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001ef162-8868-4286-9c17-9ecf0c1e38fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közép- és Kelet-Európában csak a kezdet végénél tartunk, teszi hozzá a lap cseh elemzője.","shortLead":"Közép- és Kelet-Európában csak a kezdet végénél tartunk, teszi hozzá a lap cseh elemzője.","id":"20210410_EUobserver_A_jarvany_komolyan_arthat_a_keleteuropai_populistaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001ef162-8868-4286-9c17-9ecf0c1e38fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ecc086-fe22-403d-80c6-7cde86a2fa0e","keywords":null,"link":"/360/20210410_EUobserver_A_jarvany_komolyan_arthat_a_keleteuropai_populistaknak","timestamp":"2021. április. 10. 09:00","title":"EUobserver: A járvány komolyan árthat a kelet-európai populistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","shortLead":"A fideszes politikust meglepte, hogy a magyar külügy bekérette a német ügyvivőt Petry Zsolt kirúgása miatt.","id":"20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02adc8a7-e73c-443c-8396-fd90127fd2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_navracsics_petry_ugy_hertha_diplomacia","timestamp":"2021. április. 09. 14:38","title":"Navracsics a Petry-ügyről: A Herthának kevés köze van a diplomáciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e294beb-292b-45e2-88e1-efaea1065814","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Rengeteg pénz érkezik majd az EU-tól, hogy segítse a koronavírus utáni kilábalást. A kormány persze úgy keveri a kártyákat, hogy a számára kedves vállalkozók kerüljenek helyzetbe. ","shortLead":"Rengeteg pénz érkezik majd az EU-tól, hogy segítse a koronavírus utáni kilábalást. A kormány persze úgy keveri...","id":"202114_ajandek_brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e294beb-292b-45e2-88e1-efaea1065814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8667356-30b8-4f08-8393-3a6203c6b3cc","keywords":null,"link":"/360/202114_ajandek_brusszelbol","timestamp":"2021. április. 09. 13:00","title":"Orbán előadta, hogy nem kell Brüsszel pénze, de fejben már el is költötte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ott, ahol a repülőgép szoftverét programozták, a Miss megnevezést a gyerekekre használják. A hibát azóta már kijavították.","shortLead":"Ott, ahol a repülőgép szoftverét programozták, a Miss megnevezést a gyerekekre használják. A hibát azóta már...","id":"20210409_repulogep_tulsuly_szoftverhiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6314b86-ea64-43ef-830e-56cb2ee4536b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_repulogep_tulsuly_szoftverhiba","timestamp":"2021. április. 09. 14:03","title":"1,2 tonna túlsúllyal szállt fel egy repülőgép, mert egy szoftverhiba gyereknek nézte a felnőtt nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, így szombattól már nem kötelező a szájmaszk szabadtéri viselése, amennyiben betartható a másfél méter távolság, hétfőtől pedig feloldják az éjszakai kijárási tilalmat is - írta a helyi sajtó.","shortLead":"Szlovénia fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, így szombattól már...","id":"20210410_Szlovenia_enyhit_a_lezarasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed9bcbe-28c4-4858-b2f2-4cbcfa512054","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Szlovenia_enyhit_a_lezarasokon","timestamp":"2021. április. 10. 13:30","title":"Szlovénia enyhít a lezárásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]