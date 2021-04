A Facebook 2020-ban több mint 23 millió dollárt költött Mark Zuckerberg személyi védelmére – áll az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) hivatalos weboldalán megjelent pénzügyi beszámolóban, melyből a The Verge idézett. Az összeg magyar pénzben nézve nagyjából 6,9 milliárd forintot jelent.

Zuckerberget gyakorta érik (elsősorban) szó- és írásbeli inzultusok az általa kitalált közösségi oldal, illetve az azon élesített, gyakran nem túl előnyös funkciók miatt. A programozóból lett milliárdoson csattan az ostor akkor is, ha a Facebooknál valamilyen adatbiztonsággal kapcsolatos incidens történik. (A több mint félmilliárd felhasználótól kiszivárgott telefonszám és e-mail cím is ebbe is kategóriába tartozik.)

A Facebook a fenti incidensek hatására már több éve védi a vállalathoz tartozó felsővezetőket, ám Zuckerberg személye ezen belül is különlegesnek számít: a Facebook első emberére otthonában és utazás közben is vigyáznak, e feladat ellátása pedig komoly pénzbe kerül. A mostani dokumentum viszont két olyan részletet is magában foglal, ami eddig nem volt jellemző:

e szerint a Zuckerberg-családot a koronavírus-járvány miatt különösen óvták, ha az utazásokról volt szó,

a tavalyi elnökválasztási kampány pedig önmagában is magasabb szintű biztonságot követelt.

A Facebook saját nyilatkozatában egyébként nem találta kirívónak összeget, amit azzal indokoltak, hogy Zuckerberget évről évre nagyobb fenyegetettség éri, miközben majdnem ingyen dolgozik: a fizetése mindössze 1 dollár, nem vesz fel bónuszt, sem más, pénzügyi jutalmat. Erre mondjuk nincs is szüksége, hiszen a vállalat értéke önmagában is dollármilliárdossá tette őt.

