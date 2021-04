Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágráb minden áron szeretné megmenteni az idei turisztikai szezont.","shortLead":"Zágráb minden áron szeretné megmenteni az idei turisztikai szezont.","id":"20210411_horvatorszag_covid_teszt_turista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694660dd-02c3-4358-b1bf-14dd8511804d","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_horvatorszag_covid_teszt_turista","timestamp":"2021. április. 11. 14:45","title":"Horvátország részben fedezné a hazatérő turisták Covid-tesztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más eszközről kell elhitetniük a fogyasztókkal, hogy nélkülözhetetlen a mindennapjaikhoz. Most a szemüveg tűnik befutónak.","shortLead":"Lényegében mindenkinek van okostelefonja, aki megteheti, így a technológiai vállalatoknak hamarosan valami más...","id":"202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfd59ed-7256-44d0-b057-eb08308e3c84","keywords":null,"link":"/360/202114__mobil_utan_szemuveg__kiterjesztett_valosag__mekkorat_neznek__mi_jon_azokostelefon_utan","timestamp":"2021. április. 11. 08:15","title":"Mi jön az okostelefonok után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","shortLead":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","id":"20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f680c16-ab98-4be7-8f41-8708f68e1657","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 11. 09:37","title":"Viperával akart emberkedni a lengyel sofőr, de nagyon beégett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","shortLead":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","id":"20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8e7a51-77d3-40a4-869a-051aab174248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","timestamp":"2021. április. 12. 10:53","title":"Valami gond van a Vodafone-nál, sokan nem tudnak telefonálni [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e szabad valaki egy olyan tagállamban, ahol 2019 óta intenzív politikai támadásoknak van kitéve? A Háttér Társaság munkatársa arról számolt be lapunknak, hogy egyre több, tőlük segítséget kérő meleg, transz, queer magyar állampolgár találja az itthoni helyzetét reménytelennek. ","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e...","id":"20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a531cce-76f8-49f9-882b-cf4ba3961247","keywords":null,"link":"/elet/20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Bűnbakok a magyar kormány szemében, de az EU szabadságzónát kínál a melegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is felvet, amelyeket a cég igyekezett megválaszolni.","shortLead":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is...","id":"20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700a7212-1077-44d1-b77e-0a88e0148d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","timestamp":"2021. április. 12. 18:03","title":"Hirdetésekhez is használja a felhasználók beszédét a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848ef89f-6fee-49e4-a0d2-1115c869ccf8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínában gyakoriak a bányaszerencsétlenségek.","shortLead":"Kínában gyakoriak a bányaszerencsétlenségek.","id":"20210411_banya_banyaszok_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848ef89f-6fee-49e4-a0d2-1115c869ccf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd779c21-828d-4829-b54a-de9705a2af5e","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_banya_banyaszok_kina","timestamp":"2021. április. 11. 09:56","title":"Huszonegy bányász rekedt 1200 méter mélyen egy kínai bányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szokásos 115–120 ezer helyett 86 ezren próbáltak nyelvvizsgázni tavaly. Ennek csak az egyik oka a járvány, a diplomák nyelvvizsga nélküli kiadása sokkal fontosabb szerepet játszhatott a csökkenésben.","shortLead":"A szokásos 115–120 ezer helyett 86 ezren próbáltak nyelvvizsgázni tavaly. Ennek csak az egyik oka a járvány, a diplomák...","id":"20210412_nyelvvizsga_vizsga_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e579866-dcea-4c6f-a834-41d8c729c669","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_nyelvvizsga_vizsga_2020","timestamp":"2021. április. 12. 06:15","title":"Negyedével esett vissza a nyelvvizsgázók száma 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]