[{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","shortLead":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","id":"20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1fcba-f8c2-40d0-9ce0-34e6152b77eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","timestamp":"2021. március. 10. 11:04","title":"Jules Verne-összes tartja a könyveladási rekordot a Vaterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program telepítésére próbálják rávenni őket.","shortLead":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program...","id":"20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed886d-66f1-4812-83fc-6ec5610d698e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","timestamp":"2021. március. 10. 11:13","title":"Telefonon keresztül próbálják lehúzni az OTP-ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj dolgozik.","shortLead":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj...","id":"20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0604b712-fa23-4180-adf8-b13097bc5c81","keywords":null,"link":"/elet/20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Férjhez ment Mihalik Enikő, de a kormánymédia hallgat arról, kihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón. ","shortLead":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma...","id":"20210311_Kormanyinfo_gulyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a149cfa-4d69-4884-9552-2eb7ae63221b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Kormanyinfo_gulyas","timestamp":"2021. március. 11. 10:52","title":"Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is tölthető. ","shortLead":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is...","id":"20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b9c49-f8df-4bdc-b8f2-ae4ab3266dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","timestamp":"2021. március. 11. 14:03","title":"Négy kamera, vezeték nélküli gyorstöltés: itt az Oppo új csúcsmobilja, a Find X3 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért 1997-ben kapott Oscart.","shortLead":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért...","id":"20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf432b9d-2638-405b-a277-18436ecc6e90","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","timestamp":"2021. március. 09. 15:55","title":"Elhunyt Leon Gast Oscar-díjas dokumentumfilm-rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","id":"20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24f2e1-eafb-47d1-a4b3-eee7722a65a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","timestamp":"2021. március. 10. 17:19","title":"Nyilvános vécébe lopózva készített titkos felvételeket nőkről egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]