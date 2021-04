Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP szerint a kormány Petry Zsolttal tereli el a figyelmet azokról, akiket magukra hagyott.\r

\r

","shortLead":"Az LMP szerint a kormány Petry Zsolttal tereli el a figyelmet azokról, akiket magukra hagyott.\r

\r

","id":"20210411_LMP_A_miniszterelnok_Petry_Zsolttal_foglalkozik_mikozben_szazezreket_hagyott_magara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6eef6-b860-44af-b662-7310c1dc19bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_LMP_A_miniszterelnok_Petry_Zsolttal_foglalkozik_mikozben_szazezreket_hagyott_magara","timestamp":"2021. április. 11. 18:21","title":"LMP: A miniszterelnök Petry Zsolttal foglalkozik, miközben százezreket hagyott magára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában hunyt el.","shortLead":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában...","id":"20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7a48a-4397-4e8e-8242-a376f1eb4f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","timestamp":"2021. április. 13. 11:59","title":"Meghalt Rácz Sándor István 56-os szabadságharcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rusvai Miklós szerint gyorsan tisztázni lehetne, hogy mi igaz abból, amit a kínai járványügyi hatóság vezetője mondott a Sinopharm oltóanyagáról.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint gyorsan tisztázni lehetne, hogy mi igaz abból, amit a kínai járványügyi hatóság vezetője mondott...","id":"20210413_sinopharm_rusvai_miklos_virologs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d515b4e-4a40-467c-84e7-050f890c7d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_sinopharm_rusvai_miklos_virologs","timestamp":"2021. április. 13. 07:33","title":"Virológus a kínai vakcináról: Jó lenne, ha látnánk a tényeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff5224-be21-4b6b-b20a-4df67c60e820","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szovjet–magyar szocializmus hétköznapi és kulisszák mögötti világába pillanthatunk be Kulcsár István Gyilkosság a magyar követségen című regényében.","shortLead":"A szovjet–magyar szocializmus hétköznapi és kulisszák mögötti világába pillanthatunk be Kulcsár István Gyilkosság...","id":"202114_konyv__nem_krimirajongoknak_ajanlott_kulcsar_istvan_gyilkossag_amagyar_kovetsegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ff5224-be21-4b6b-b20a-4df67c60e820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db89e-63e9-4e30-b018-f3bb4ed30ea3","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__nem_krimirajongoknak_ajanlott_kulcsar_istvan_gyilkossag_amagyar_kovetsegen","timestamp":"2021. április. 11. 13:45","title":"Egy moszkvai gyilkosság, ami feltárja a közelmúltunk faramuci históriáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","shortLead":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","id":"20210412_japan_olimpia_tokio_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547317a6-2a0e-4b4f-a735-ce7493ac826f","keywords":null,"link":"/sport/20210412_japan_olimpia_tokio_torles","timestamp":"2021. április. 12. 11:41","title":"Törölné vagy újra elhalasztaná az olimpiát a japánok közel háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: restart, osztályharc, véleménycsata, provokáció, kisérettségi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce096d8-2b9e-4fd7-9d96-cd44ff1bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. április. 11. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János kést rántott, pedig nem is gondolták volna róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő véleményük van dolgokról.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő...","id":"20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015a588-e101-41be-b8b0-32e726bb4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","timestamp":"2021. április. 12. 17:47","title":"Csányi Sándor: Nagyon remélem, hogy a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]