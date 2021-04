Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","shortLead":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","id":"20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aaac04-46e1-4958-9882-74d708bf76e5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","timestamp":"2021. április. 14. 07:47","title":"Két magyar gimnazista nyerte a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1291822-2574-4e39-bd36-e2652c00a03b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

","shortLead":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

","id":"20210414_tokio_olimpia_magyar_ermek_joslas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1291822-2574-4e39-bd36-e2652c00a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc703d8b-0235-426b-a7ad-dc72e5b92c38","keywords":null,"link":"/sport/20210414_tokio_olimpia_magyar_ermek_joslas","timestamp":"2021. április. 14. 15:01","title":"Hét magyar aranyérmet jósol Tokióra egy amerikai elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körtéért, a cseresznyéért és a szilváért még izgulhatunk.","shortLead":"A körtéért, a cseresznyéért és a szilváért még izgulhatunk.","id":"20210414_fagy_kajszitermes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ffa1-b62c-45d2-8129-8472b8d47e3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_fagy_kajszitermes","timestamp":"2021. április. 14. 06:25","title":"Odaveszett a fagy miatt a kajszitermés nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","shortLead":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","id":"20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27e36e-6b26-4a36-bf83-951c136401de","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:38","title":" Valószínűleg ön is rossz hőfokon mossa a ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyetem vezetése szerint a takarító céget a jogszabályok betartásával cserélték le, és a szerződött összegnél is a mindenkori piaci árakat vették figyelembe. Ha nem elírás, akkor az előző cégnél a 2009-es, a jelenleginél pedig a 2021-es árakat vették alapul. Az egyetem szerint politikai támadásról van szó, bár a sajtóban megjelenteket alig cáfolták.","shortLead":"Az egyetem vezetése szerint a takarító céget a jogszabályok betartásával cserélték le, és a szerződött összegnél is...","id":"20210414_Reagalt_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_takaritasi_ugyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd86839-678f-48e6-bf5c-e996663eca97","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Reagalt_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_takaritasi_ugyre","timestamp":"2021. április. 14. 09:32","title":"Reagált a Szegedi Tudományegyetem arra, miért takaríttat az eddigi ár háromszorosáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617bd875-5233-4cb1-b867-3d97f328cb0c","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Megkapja jutalmát a helyezkedő szolga, és még prédikálhat is a konc felett. Vélemény. ","shortLead":"Megkapja jutalmát a helyezkedő szolga, és még prédikálhat is a konc felett. Vélemény. ","id":"20210414_Dobszay_Janos_Spirit_FM_lelketlenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=617bd875-5233-4cb1-b867-3d97f328cb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af13766d-ae50-4576-8079-e3edc7a1ad37","keywords":null,"link":"/360/20210414_Dobszay_Janos_Spirit_FM_lelketlenul","timestamp":"2021. április. 14. 16:00","title":"Dobszay János: Spirit FM, lelketlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás, a rendőrök elől menekülő magyarok haltak meg Németországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás...","id":"20210413_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca6a41d-1d49-4c17-afe7-293d8b142305","keywords":null,"link":"/360/20210413_Radar360","timestamp":"2021. április. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán üzen a nyugdíjasoknak, Karácsony meg neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott tokiói olimpia. A helyiek a negyedik hullámtól tartanak, miközben a szervezők még mindig azt tervezgetik, hogyan lehet hatékonyan felügyelni és biztonságban mozgatni, ellátni az eseményre érkezőket, esetleg kezelni, ha valahol járványgóc alakul ki.","shortLead":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott...","id":"20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f822a1b0-ea96-40a6-9656-553587124711","keywords":null,"link":"/sport/20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","timestamp":"2021. április. 14. 06:30","title":"Száz nappal a tokiói olimpia előtt sem tudni biztosan, a járvány hogy alakítja át a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]