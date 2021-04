Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették meg az ellenséges katonákat. 2021. április. 13. 21:41 Fajgyűlöletet látnak az örmények az azeriek háborús panoptikumában Brazíliában a helyi vírusvariáns A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya. 2021. április. 14. 06:11 Leginkább a 40 év alattiakat támadja börtönben A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak. 2021. április. 12. 18:51 Már 15 kilót fogyott Navalnij, ezért kényszerétkeztetést vezetnének be a A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni. 2021. április. 12. 20:38 Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten A gyógyszergyártó elkezdte az oltóanyag egy új változatának a tesztelését. 2021. április. 14. 05:15 Moderna: fél évvel a második oltás után is jól véd a vakcina az összes vírusvariáns ellen Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték. 2021. április. 14. 07:47 Két magyar gimnazista nyerte a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét Fának csapódott egy hamis rendszámú BMW Zwieselnél, egy fiatal férfi és egy nő meghalt. A rendőrség próbálta megállítani az autót a baleset előtt, de a sofőr elhajtott. 2021. április. 12. 18:07 Hét magyar szenvedett súlyos balesetet Németországban egy autós üldözés után, ketten meghaltak Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése, sem az egészségüggyel kapcsolatos hazudozás. 2021. április. 12. 17:30 Ceglédi: Egy halott csecsemőről