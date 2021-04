Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik, azoknak a megrendelt ételt egy teljesen önálló jármű viszi házhoz, amit a Nuro cég fejlesztett.","shortLead":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik...","id":"20210413_robot_pizzafutar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f828e9-7ca4-4d1e-9528-ce99ac082f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_robot_pizzafutar","timestamp":"2021. április. 13. 08:10","title":"Elindultak élesben is a robotpizzafutárok Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legfeljebb két és fél órás, átszállás nélküli vonatúttal elérhető helyekre nem indulhatnak repülők az új szabályozás szerint. ","shortLead":"A legfeljebb két és fél órás, átszállás nélküli vonatúttal elérhető helyekre nem indulhatnak repülők az új szabályozás...","id":"20210413_francia_belfoldi_repulojaratok_korlatozasa_kibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca9c3e-f423-47a2-bbed-d6329b85572c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_francia_belfoldi_repulojaratok_korlatozasa_kibocsatas","timestamp":"2021. április. 13. 11:30","title":"Belföldi repülőjáratokat tiltanak Franciaországban ott, ahol vonattal is lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium általános iskolájában és középiskolájában is alternatív eszközökkel készülnek az iskolanyitásra.","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium általános iskolájában és középiskolájában is alternatív eszközökkel készülnek...","id":"20210413_Online_oktatasi_Alternativ_Kozgazdasagi_Gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbfea2d-b20f-40c7-8451-af4a97fa4d49","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Online_oktatasi_Alternativ_Kozgazdasagi_Gimnazium","timestamp":"2021. április. 13. 17:20","title":"Hétfőn kinyit, de közben online oktatást is folytat egy budapesti általános iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","shortLead":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","id":"20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652ee8e-35ed-483a-a4b3-652a9b475b32","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","timestamp":"2021. április. 14. 10:36","title":"Újra összeállnak a Vészhelyzet sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez a lakásunk). Mi és itt teszteltük a Telekom Okoswifi Rendszerét. Lássuk, mire jutottunk. ","shortLead":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez...","id":"magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f822f1-f218-4e5f-8eb1-7e418b704f83","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","timestamp":"2021. április. 13. 12:30","title":"Okoswifi vs. gyakorlatlan, ámde gyanakvó tesztelők – 1:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","shortLead":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","id":"20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e0b76b-f182-4900-9ac0-503a27c3e7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","timestamp":"2021. április. 12. 17:37","title":"A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok felső tagozatai is nyitnak egy hét múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt nem közölte az asszisztens, milyen készülék jön. A hírekben fejlettebb és okosabb iPad Próról hallani.","shortLead":"Azt nem közölte az asszisztens, milyen készülék jön. A hírekben fejlettebb és okosabb iPad Próról hallani.","id":"20210413_siri_ipad_pro_apple_bemutato_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59840478-7f5b-44f6-90d3-8d53a59129f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_siri_ipad_pro_apple_bemutato_aprilis","timestamp":"2021. április. 13. 10:33","title":"A Siri elkotyogta, hogy áprilisban újabb Apple-bemutató lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]