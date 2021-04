Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","shortLead":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","id":"20210414_Orban_terasz_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243b90-9c29-465a-834c-834ce12de562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Orban_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 16:20","title":"Orbán: Akár már a jövő hét közepén kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","shortLead":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","id":"20210414_tesco_profit_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6211b8-7f98-455a-ae7f-9186f1855c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_tesco_profit_beszamolo","timestamp":"2021. április. 14. 15:51","title":"Közel tízmilliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett be a Tesco Magyarországon egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","shortLead":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","id":"20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ddc88a-5031-4470-a43f-3d48fe0035a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. április. 14. 17:03","title":"Különleges fényképezőgépet készít a tokiói olimpiára a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","shortLead":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","id":"20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f527a9b-3ef5-4e24-8cb0-0a8ba9f6721a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","timestamp":"2021. április. 14. 18:09","title":"Próbafúrásokkal indult meg az 5-ös metróvonal építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rákapcsol a HarmonyOS fejlesztésére a Huawei; a kínai cég készülékek millióit tervezi bevonni azok közé, melyeken az új felület lesz futtatható.","shortLead":"Rákapcsol a HarmonyOS fejlesztésére a Huawei; a kínai cég készülékek millióit tervezi bevonni azok közé, melyeken az új...","id":"20210414_huawei_harmonyos_mobil_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106e8ada-30dc-486d-8161-5d0b552abc6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_huawei_harmonyos_mobil_operacios_rendszer_android_amerikai_szankciok","timestamp":"2021. április. 14. 08:33","title":"A Huawei még idén több mint 300 millió készülékre tenné elérhetővé új operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó ötletnek.","shortLead":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó...","id":"20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7deb34-5ea0-4dcd-865d-cb56c285c3df","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","timestamp":"2021. április. 15. 07:51","title":"Borúlátó Budapest: kevesen hiszik, hogy a járvány után több pénze lehet a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és fizetésből élő tagjainál egyszerre jelentkezik a járvány veszélye\".","shortLead":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és...","id":"20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1707d4f2-a1ee-4e69-b223-5b9229a9b639","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. április. 14. 12:16","title":"Öt szakszervezet is azt kéri a kormánytól, hogy ne nyissanak újra az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az illetékes orosz hatóság megadta a szabadalmi védelmet a világ első Covid-19-orrspéjének, a MIR-19-nek. Ez a szer – ha működik – nem oltás, hanem gyógyszer, a kórokozók szaporodását megakadályozva megelőzi a koronavírus okozta betegség kialakulását. Azért akad egy kis gond: a kísérletek még az első fázisban tartanak és a szert eddig csupán hörcsögökön próbálták ki.","shortLead":"Az illetékes orosz hatóság megadta a szabadalmi védelmet a világ első Covid-19-orrspéjének, a MIR-19-nek. Ez a szer –...","id":"20210414_A_vilag_elso_Covidoltasa_utan_Oroszorszagban_elkeszult_az_elso_Covidorrspre_is__az_attores_meg_nem_teljes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758a3b26-7137-444e-8be1-d8d4991a9d88","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_A_vilag_elso_Covidoltasa_utan_Oroszorszagban_elkeszult_az_elso_Covidorrspre_is__az_attores_meg_nem_teljes","timestamp":"2021. április. 14. 16:52","title":"Oroszországban állítólag elkészült az első Covid-orrspré – az áttörés azonban még közel sem teljes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]