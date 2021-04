Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"589cfa74-1521-494a-a5cb-4343a2af9484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok jövő héten nyithatnak, ha megvan a 3,5 millió beoltott.","shortLead":"A teraszok jövő héten nyithatnak, ha megvan a 3,5 millió beoltott.","id":"20210414_Orban_Viktor_bejelentes_iskola_nyitas_oltas_intezkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=589cfa74-1521-494a-a5cb-4343a2af9484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b51867e-0c92-4018-92d0-5d6d177f67df","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Orban_Viktor_bejelentes_iskola_nyitas_oltas_intezkedes","timestamp":"2021. április. 14. 16:02","title":"Orbán Viktor: Hétfőn az óvodások és az alsósok kezdenek, a felsősök csak május 10-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a konzoljait rengetegen veszik, és a játékok is igen népszerűek, a telefonok területén továbbra is komoly lemaradásban van a Sony. 