[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vissza lehet kérni a már megváltott bérletek árát is: április végéig a diákigazolvány is elég az utazáshoz az alsósoknak.","shortLead":"Vissza lehet kérni a már megváltott bérletek árát is: április végéig a diákigazolvány is elég az utazáshoz...","id":"20210415_itm_diakok_ingyen_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d016294e-8297-4464-97d6-39984175405e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_itm_diakok_ingyen_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. április. 15. 14:49","title":"Ingyen utazhatnak az alsósok a helyközi és a BKK-járatokon az iskolák újranyitása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","shortLead":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","id":"20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4709b0b2-ab43-4bb1-b85d-2aeb20e8e85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","timestamp":"2021. április. 15. 19:13","title":"Megjelent a rendelet: este fél 10-ig lehetnek majd nyitva a teraszok, védettségi igazolványt egyelőre nem írtak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","shortLead":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","id":"20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9681600c-0d90-494d-b81c-c638dd1bd316","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","timestamp":"2021. április. 15. 13:16","title":"Ellopta a kertben álló teherautót, áttört a kerítésen, aztán nekicsapta egy ház falának – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","shortLead":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","id":"20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7759d7-fc07-404b-a968-e9777d22eb07","keywords":null,"link":"/sport/20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","timestamp":"2021. április. 14. 19:31","title":"A magyar kormány és az OTP után az MLSZ is Közép-Ázsiában lát nagy lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","shortLead":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","id":"20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f25e8d-91f7-4b4c-92cc-07a2873f250c","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","timestamp":"2021. április. 15. 20:46","title":"Nem tett vallomást a George Floyd meggyilkolásával vádolt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Iszonyat mennyiségű pénz és rengeteg szélerőmű kellett hozzá.","shortLead":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra...","id":"20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdae168-bd96-48c3-8328-0b0fb3a31252","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Sikerült, a Facebook ma már 100 százalékban ingyenáramról működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","shortLead":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","id":"20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0fcea-8201-41ae-8440-e25014fdc291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","timestamp":"2021. április. 15. 10:03","title":"Tim Cook: Nem lesz bolhapiac az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyamat július végén kezdődik.","shortLead":"A folyamat július végén kezdődik.","id":"20210416_ellenzeki_elovalasztas_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483dd3e3-5200-4c76-91ac-08492c95d50f","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ellenzeki_elovalasztas_menetrend","timestamp":"2021. április. 16. 15:59","title":"Kész az ellenzéki előválasztás pontos menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]