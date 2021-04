Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és a nemzetközi futballszövetség mennyire tud egységesen fellépni ellene.","shortLead":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és...","id":"20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b1b93e-f8fd-4153-8e7a-58f92602e7d1","keywords":null,"link":"/sport/20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","timestamp":"2021. április. 19. 22:33","title":"Csányi szerinte az Eb-t még nem veszélyezteti a Szuperliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","shortLead":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","id":"20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8115194-a714-4df2-b651-1413cb9d235b","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","timestamp":"2021. április. 19. 15:14","title":"Utcát neveznek el Törőcsik Mariról Velemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Várhatóan a hét közepén lesz lehetőség az újranyitásra.","shortLead":"Várhatóan a hét közepén lesz lehetőség az újranyitásra.","id":"20210418_Jovo_het_vegere_nagy_forgalmat_varnak_a_teraszokon_a_vendeglatosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f1cf7f-ad0a-4031-be96-5566ab0f779e","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Jovo_het_vegere_nagy_forgalmat_varnak_a_teraszokon_a_vendeglatosok","timestamp":"2021. április. 18. 16:54","title":"Jövő hét végére nagy forgalmat várnak a teraszokon a vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: államlopás, antigén, becsöngetnek, körhinta, kivonulás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210418_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56374811-3e8c-4198-a07b-64814cf65ae8","keywords":null,"link":"/360/20210418_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. április. 18. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely az oroszokkal kel és fekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-nak küldött dokumentumban azzal érveltek, hogy az alacsony dolgozói létszám „már nem tekinthető elégségesnek a biztonságos betegellátás biztosításához”.","shortLead":"Az EU-nak küldött dokumentumban azzal érveltek, hogy az alacsony dolgozói létszám „már nem tekinthető elégségesnek...","id":"20210419_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_unios_forras_orvosok_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83da89a-ee3c-4c08-a28f-0a0a6c040fac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_unios_forras_orvosok_beremeles","timestamp":"2021. április. 19. 20:26","title":"Uniós pénzt is költene az orvosbérek emelésére a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi ág, és hogy a független sajtóért vívott harc szorosan összefügg a jogállam védelmével.","shortLead":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi...","id":"20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97158cbc-4151-4b47-a963-eddb8dc4e1b4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 20. 07:30","title":"Financial Times: A sajtószabadság ellenségei ellen a legjobb védekezés a támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai közegészségügyi intézet eddig 77 fertőzöttnél mutatta ki az újabb variánst.","shortLead":"Az angliai közegészségügyi intézet eddig 77 fertőzöttnél mutatta ki az újabb variánst.","id":"20210419_brit_mutans_india_koronavrus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84630d-7c18-4383-98f1-b94de807f32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_brit_mutans_india_koronavrus","timestamp":"2021. április. 19. 10:47","title":"Az indiai koronavírus-mutáns Angliában is terjed, de még nem tudni, mennyire veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas megoldásról van szó, bár nem ez lesz a gyártó első rugalmas kijelzőjű készüléke.","shortLead":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas...","id":"20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7578f76-6c8c-463b-b03c-5de82bec8fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","timestamp":"2021. április. 19. 18:03","title":"A TCL telefonja nem csak széthajtogatható, utána még nyújtható is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]