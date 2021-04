Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","shortLead":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","id":"20210421_dardai_hertha_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e00067c-f1ab-4dfd-99ee-c63857deb847","keywords":null,"link":"/sport/20210421_dardai_hertha_szerzodes","timestamp":"2021. április. 21. 12:25","title":"Egy német lap szerint a nyáron elküldhetik Dárdai Pált a Herthától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a második gyermekét várta. ","shortLead":"A nő a második gyermekét várta. ","id":"20210421_budapest_ovono_kismama_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d30505f-cef6-46de-9270-6e5ec349357a","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_budapest_ovono_kismama_koronavirus","timestamp":"2021. április. 21. 18:43","title":"Egy budapesti óvónő volt az elhunyt koronavírusos kismama, a baba túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi korlátozás még azért marad.","shortLead":"Némi korlátozás még azért marad.","id":"20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048e6af-12a9-4745-a474-c75d02852a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","timestamp":"2021. április. 20. 16:49","title":"Megszűnik a látogatási tilalom a gyermekvédelmi intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","shortLead":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","id":"20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1aaf18-800c-4b9e-ad39-de3049d90ee8","keywords":null,"link":"/sport/20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","timestamp":"2021. április. 21. 13:23","title":"Az Atlético Madrid és az Internazionale is visszalép az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","shortLead":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","id":"20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb6abe5-bb79-4671-aa5c-4c099f06c1e6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","timestamp":"2021. április. 21. 17:11","title":"Elmarad Berki Krisztián büntetőfékezéses tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc3a4b5-467e-4657-b80d-8b43ad958409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan bejelentheti az Apple az iOS 14 újabb frissítését. Ez a verzió egy lényeges problémát orvosol, amellyel az iPhone 11-ek tulajdonosai találkozhattak.","shortLead":"Hamarosan bejelentheti az Apple az iOS 14 újabb frissítését. Ez a verzió egy lényeges problémát orvosol, amellyel...","id":"20210420_ios_145_frissites_akkumulator_allapotjelzes_javitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc3a4b5-467e-4657-b80d-8b43ad958409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3602ff7-34c7-4d5c-9f5f-9c4d645f2fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_ios_145_frissites_akkumulator_allapotjelzes_javitasa","timestamp":"2021. április. 20. 18:03","title":"Korábbi iPhone-ja van? Lehet, hogy nincs veszve az akku, csak rosszul mutatja a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48071961-3008-4fd6-a0d3-2e15df3866b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla autógyár tulajdonosa azután szólalt meg, hogy halálos balesetet szenvedett két ember az egyik autójukban, amelyet nem vezetett senki. ","shortLead":"A Tesla autógyár tulajdonosa azután szólalt meg, hogy halálos balesetet szenvedett két ember az egyik autójukban...","id":"20210420_Elon_Musk_szerint_nem_volt_bekapcsolva_az_onvezetes_a_texasi_sofor_nelkuli_halalos_balesetnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48071961-3008-4fd6-a0d3-2e15df3866b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e27439-217c-49e5-961c-c2f182cccccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Elon_Musk_szerint_nem_volt_bekapcsolva_az_onvezetes_a_texasi_sofor_nelkuli_halalos_balesetnel","timestamp":"2021. április. 20. 10:09","title":"Elon Musk szerint nem volt engedélyezve az önvezetés a halálos Tesla-balesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","shortLead":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","id":"20210421_TikTok_adatgyujtes_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce8699b-f6cd-4d0f-8b62-934f42d31caf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_TikTok_adatgyujtes_per","timestamp":"2021. április. 21. 07:27","title":"Gyerekek személyes adatainak gyűjtéséért perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]