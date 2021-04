Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9bdca72c-165a-4ef9-b4a3-0cdf0b18a5dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A T-Modell azok számára lehetne jó választás, akik a normál EQS-énél praktikusabb és kicsit nagyobb csomagtartóra vágynak.","shortLead":"A T-Modell azok számára lehetne jó választás, akik a normál EQS-énél praktikusabb és kicsit nagyobb csomagtartóra...","id":"20210422_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_mercedes_eqs_luxus_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bdca72c-165a-4ef9-b4a3-0cdf0b18a5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27cc4f0a-0030-4d88-b5d1-89d17b13f939","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_mercedes_eqs_luxus_villanyauto","timestamp":"2021. április. 22. 07:59","title":"Íme a magyar kéz által rajzolt kombi Mercedes EQS luxus-villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják a Szputnyik V-t. Visszavonták az orosz csapatokat az ukrán határról. Továbbra is látogatási tilalom az idősotthonokban, hiányzó protokollok a kórházakban. Navalnijt orvosai kérik: fejezze be az éhségsztrájkot. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják...","id":"20210423_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a730fd-a246-4f10-8436-9657d265d1d0","keywords":null,"link":"/360/20210423_Radar360","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Radar360: Újraindításról üzent a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók – közölte a Tel Aviv-i Egyetem (TAU).","shortLead":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók –...","id":"20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9f716-b3a4-446f-aa99-9aee9c073a02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","timestamp":"2021. április. 22. 09:03","title":"Csak rámutatnak az anyajegyre ezzel a kütyüvel, és megmondja, bőrrákról van-e szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca244c63-e614-430e-8cd5-e5eb0f3096d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakács lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság négy év próbaidőre felfüggesztette a börtönbüntetését.","shortLead":"A szakács lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság négy év próbaidőre felfüggesztette a börtönbüntetését.","id":"20210423_felfuggesztett_borton_vendeg_kes_girosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca244c63-e614-430e-8cd5-e5eb0f3096d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f56d7a3-ab3a-4466-a0e2-8e1380bc3bca","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_felfuggesztett_borton_vendeg_kes_girosz","timestamp":"2021. április. 23. 17:46","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a vendégre késsel támadó gíroszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","shortLead":"A Gran Turismo Sportban mennek majd egymás ellen a pilóták. ","id":"20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9538c23-1f5b-4357-9f36-760acad15e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b379a735-9eba-43fb-90d5-2e08517463bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Az_autos_szimulatorozas_lesz_az_egyik_versenyszam_a_virtualis_olimpian","timestamp":"2021. április. 22. 14:01","title":"Az autós szimulátorozás lesz az egyik versenyszám a virtuális olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","shortLead":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","id":"20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdebd-ee59-4720-bbd7-ddb92a7923ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","timestamp":"2021. április. 22. 20:21","title":"A WHO és az EMA május 10-től vizsgálja a Szputnyik V gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvények és a kampány naponta átlagosan közel 10 millió forintba kerül.","shortLead":"A rendezvények és a kampány naponta átlagosan közel 10 millió forintba kerül.","id":"20210422_34_milliard_forint_csaladbarat_kampany_Novak_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b370196-edbc-4a45-a192-08aa9dcd2594","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_34_milliard_forint_csaladbarat_kampany_Novak_Katalin","timestamp":"2021. április. 22. 08:46","title":"3,4 milliárd forintért hirdetik, hogy Magyarország családbarát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán elérhető egy villanyautó olcsó használata.","shortLead":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán...","id":"20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f9c20-904e-4396-a152-ad46f0423876","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Nem csak fantáziaszülemény, hogy nullára jöjjön ki egy elektromos autó „üzemanyagköltsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]