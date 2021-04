Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ec991941-d1ea-4693-a4ed-8fc1ab1f9e6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone és az Ericsson által sikeresen demonstrált megoldásnak köszönhetően olyan alapvető sürgősségi szolgáltatások válnak elérhetővé, amelyek orvosi felhasználása akár életet menthet. A drónos kísérlet számos, az egész társadalom javát szolgáló technológia alapját adhatja a jövőben, amelynek – fejlesztői szerint – legnagyobb nyertese az egészségügyi, kereskedelmi és ipari szállítmányozás.","shortLead":"A Vodafone és az Ericsson által sikeresen demonstrált megoldásnak köszönhetően olyan alapvető sürgősségi szolgáltatások...","id":"20210426_vodafone_csoport_ericsson_lefedettsegi_terkep_dronoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec991941-d1ea-4693-a4ed-8fc1ab1f9e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b90a3b9-a8ce-4d47-b7b4-3f75b605352c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_vodafone_csoport_ericsson_lefedettsegi_terkep_dronoknak","timestamp":"2021. április. 22. 12:23","title":"Életmentő drónokat küldene a levegőbe a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek","shortLead":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket...","id":"20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7b2ff5-a240-457c-a767-9d42291750fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 21. 19:42","title":"Az EU-nak nem kell az AstraZeneca és Johnson & Johnson 300 millió extra adag vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202116_magyarra_kelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5834e08-33a9-44a8-b984-36c247680245","keywords":null,"link":"/itthon/202116_magyarra_kelet","timestamp":"2021. április. 22. 16:30","title":"Hamvay Péter: Magyarra Kelet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95. születésnapja alkalmából fellapozzuk II. Erzsébet királynő életének fotóalbumát. ","shortLead":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9e981-9c98-4880-8d08-20e739feb49a","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","timestamp":"2021. április. 21. 17:15","title":"II. Erzsébet királynő 95 évének mérföldkövei képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","shortLead":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","id":"20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff3d22-0faa-4dde-b28b-df6290183d4c","keywords":null,"link":"/sport/20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 12:05","title":"Elmarad a budapesti nemzetközi tenisztorna, a szövetség szerint nem lehet biztonságosan megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban megújuló energiaforrásból üzemeltetnek majd. Az időjárás-előrejelzés terén lesz hasznos.","shortLead":"A brit meteorológiai szolgálat a Microsofttal közösen építheti meg az új szuperszámítógépet, amit 100 százalékban...","id":"20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59065a6a-5a39-423a-b074-999fa42c8ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c89167e-d06e-44aa-88c5-4dceb74d8233","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szuperszamitogep_met_office_idojaras_klimavaltozas_microsoft","timestamp":"2021. április. 22. 15:03","title":"Másodpercenként 32 000 billió számítást végez majd a britek új szuperszámítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjakat a pályatársak szavazzák meg.\r

\r

","shortLead":"A díjakat a pályatársak szavazzák meg.\r

\r

","id":"20210421_Atadtak_az_Artisjus_irodalmi_dijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fad092-1bfb-4c39-be08-30ca413920ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210421_Atadtak_az_Artisjus_irodalmi_dijakat","timestamp":"2021. április. 21. 15:21","title":"Átadták az Artisjus irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmarad az SZFE-n szervezett, szerdai nyilvános beszélgetés, amelyre korábban igent mondott a modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos is, mivel Stumpf István az utolsó pillanatban mégis visszavonta a részvételét.","shortLead":"Elmarad az SZFE-n szervezett, szerdai nyilvános beszélgetés, amelyre korábban igent mondott a modellváltások...","id":"20210421_SZFE_Vidnyanszkyra_hivatkozva_megis_lemondott_egy_nyilvanos_beszelgetest_Stumpf_Istvan_kormanybiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8d5365-4394-4bc4-a481-b47707c42c57","keywords":null,"link":"/elet/20210421_SZFE_Vidnyanszkyra_hivatkozva_megis_lemondott_egy_nyilvanos_beszelgetest_Stumpf_Istvan_kormanybiztos","timestamp":"2021. április. 21. 10:16","title":"SZFE: Vidnyánszkyra hivatkozva mégis lemondott egy nyilvános beszélgetést Stumpf István kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]