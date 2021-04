Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e488d74-8c58-4868-8171-94f9dd06a111","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem egyértelmű, hogy a tanév vagy naptári év végéről van-e szó. Az viszont biztos, hogy a maszkviselés egy darabig még velünk marad.","shortLead":"Az nem egyértelmű, hogy a tanév vagy naptári év végéről van-e szó. Az viszont biztos, hogy a maszkviselés egy darabig...","id":"20210425_Galgoczi_Majus_10tol_ev_vegeig_mar_nem_allnak_vissza_digitalis_oktatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e488d74-8c58-4868-8171-94f9dd06a111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc8b4b5-94cd-4a32-8019-103a663e9856","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Galgoczi_Majus_10tol_ev_vegeig_mar_nem_allnak_vissza_digitalis_oktatasra","timestamp":"2021. április. 25. 13:42","title":"Galgóczi: Május 10-től év végéig már nem állnak vissza digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","shortLead":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","id":"20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a90ff59-84c6-4ab8-9930-7651a18904cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","timestamp":"2021. április. 24. 16:15","title":"Nem csak ígérgetett: Orbán Viktor megivott egy sört egy teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","shortLead":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","id":"20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901ee796-55c8-43ae-9a6d-e7dc3b52bc58","keywords":null,"link":"/sport/20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","timestamp":"2021. április. 23. 21:44","title":"Az egész testét takaró dresszel állt ki a sportág átszexualizáltsága ellen egy tornásznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nepálba szigorú feltételek mellett beengedik a hegymászókat külföldről, de úgy tűnik, a kötelező karantén sem elég.","shortLead":"Nepálba szigorú feltételek mellett beengedik a hegymászókat külföldről, de úgy tűnik, a kötelező karantén sem elég.","id":"20210423_mount_everest_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70fb608-5fdb-4616-a78b-b659327b96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_mount_everest_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2021. április. 23. 15:30","title":"Már a Mount Everesten is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot nyithat. ","shortLead":"Az egyik leghírhedtebb munkáltató, az online kereskedelem óriása, az Amazon pár éven belül új, afrikai központot...","id":"20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619faebf-b0d8-4391-ba62-3cc301846dc0","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Afrikaban_epithet_az_Amazon_egy_uj_kozpontot","timestamp":"2021. április. 24. 15:40","title":"Afrikában épít az Amazon új központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban az esetben, ha akadályoznák. ","shortLead":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban...","id":"20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e308968-96eb-408d-a34d-0993fe7291f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","timestamp":"2021. április. 24. 16:55","title":"Rendeletben bízná jogköreit Lukasenka a nemzetbiztonsági tanácsra, ha vele bármi történne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat, válaszul bekérették az amerikai nagykövetet. ","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen...","id":"20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24591ad1-0420-4f1b-a441-1258aaaa5781","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","timestamp":"2021. április. 25. 13:31","title":"\"Az Egyesült Államok nem ismeri a történelmet, mert nincs történelme\" - vágott vissza a török belügyminiszter Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés statisztikái. Koalíciós válság ássa alá az oltási kedvet Romániában.","shortLead":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés...","id":"202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745a1dfa-605a-40a3-a5fd-e5910c80f0d6","keywords":null,"link":"/360/202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","timestamp":"2021. április. 25. 13:30","title":"Oltási kampány közben sem csitul a román koalíciós viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]