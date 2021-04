Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés statisztikái. Koalíciós válság ássa alá az oltási kedvet Romániában.","shortLead":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés...","id":"202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745a1dfa-605a-40a3-a5fd-e5910c80f0d6","keywords":null,"link":"/360/202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","timestamp":"2021. április. 25. 13:30","title":"Oltási kampány közben sem csitul a román koalíciós viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","shortLead":"Egy friss kutatásból kiderül, márkahű nemzet vagyunk, és a legtöbben kétféle kávéfőzővel is rendelkezünk otthon.","id":"20210424_kave_haztartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd87a17-e647-4bd9-ad2a-86c97cf442c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_kave_haztartas","timestamp":"2021. április. 24. 09:44","title":"Havi háromezer forintot költenek a magyarok otthoni kávézásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","shortLead":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","id":"20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d217b8-a5d8-447e-bc8c-d8c43954a867","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","timestamp":"2021. április. 26. 03:49","title":"Így képzeli el Spielberg az új West Side Storyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","shortLead":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","id":"20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b771ad5b-fbcb-4df7-84e5-f46879461a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","timestamp":"2021. április. 25. 15:03","title":"Az Apple is programot indít a munkatársai beoltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los Angelesben. Chloe Zhao 39 évesen lassan hozzászokhat ahhoz, hogy történelmet írt. ","shortLead":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los...","id":"20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cbfd6c-1552-45e2-a27d-f01ef677cda6","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 06:50","title":"Így kell letarolni az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak örökletes betegsége is volt. Meghalt két olyan huszonéves is, akiknek nem volt ismert alapbetegségük.","shortLead":"A kisfiúnak örökletes betegsége is volt. Meghalt két olyan huszonéves is, akiknek nem volt ismert alapbetegségük.","id":"20210425_Egy_harom_honapos_csecsemo_is_szerepel_a_koronavirusos_elhunytak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a5ef6-4800-4420-bf21-7ffe19ba01e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Egy_harom_honapos_csecsemo_is_szerepel_a_koronavirusos_elhunytak_kozott","timestamp":"2021. április. 25. 10:42","title":"Egy három hónapos csecsemő is szerepel a koronavírusos elhunytak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A folyóvizek éjjelente négyszer annyi szén-dioxidot bocsátanak ki, mint nappal - derül ki egy új svájci kutatásból.","shortLead":"A folyóvizek éjjelente négyszer annyi szén-dioxidot bocsátanak ki, mint nappal - derül ki egy új svájci kutatásból.","id":"20210424_folyovizek_szendioxid_kibocsatasa_ejjel_nappal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f7b0d6-de0e-4883-9c86-0bf36c1e95a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_folyovizek_szendioxid_kibocsatasa_ejjel_nappal","timestamp":"2021. április. 24. 10:03","title":"Óriási tévedéshez vezetett, hogy csak nappal vizsgálták a folyókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","shortLead":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","id":"20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688439c-32f6-4608-9cc9-9ce2647f089d","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","timestamp":"2021. április. 24. 14:31","title":"Sós vízzel, de akár vizelettel is lehet működtetni ezt a hordozható lámpást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]