[{"available":true,"c_guid":"95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","shortLead":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","id":"20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d865ef64-b7fe-4835-aca0-929fcf70c47e","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","timestamp":"2021. április. 27. 10:32","title":"Meggyújtana otthon egy irodaszagú gyertyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aad9cd-d21f-4a37-986d-111a8d63971c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú új AMG GT-t a jelek szerint már javában közúton tesztelik.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú új AMG GT-t a jelek szerint már javában közúton tesztelik.","id":"20210427_kozuton_kaptak_lencsevegre_a_800_loeros_uj_zold_rendszamos_mercit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41aad9cd-d21f-4a37-986d-111a8d63971c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae59e9-2f07-4811-839f-974e40c787a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_kozuton_kaptak_lencsevegre_a_800_loeros_uj_zold_rendszamos_mercit","timestamp":"2021. április. 27. 07:59","title":"Közúton kapták lencsevégre a 800 lóerős új hibrid Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé teheti, ám a mobilos processzorok miatt erre valószínűleg még nem lesz lehetőség.","shortLead":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé...","id":"20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c90802-74c3-4d1b-bd25-d5d1c310032a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","timestamp":"2021. április. 27. 11:33","title":"200 MP-es szenzoron dolgozik a Samsung, a Xiaomi telefonjába kerülhet bele először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","shortLead":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","id":"20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b08b9-a5ab-4ef3-8fa1-97f9faf306b4","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","timestamp":"2021. április. 26. 11:23","title":"Megköszönte a szüleinek, hogy szexeltek – Daniel Kaluuya sok embert hozott zavarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d682af25-655c-4b05-b01d-b543a991732c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Rekonstruálás – ezzel a műfaji megjelöléssel publikált újabb könyvet a vajdasági Lovas Ildikó a soktehetségű, mégis önmaga és környezete ellen fordult Csáth Gézáról, akinek a dédunokája illusztrálta a kötetet.","shortLead":"Rekonstruálás – ezzel a műfaji megjelöléssel publikált újabb könyvet a vajdasági Lovas Ildikó a soktehetségű, mégis...","id":"202116__lovas_ildiko_iro__melylelektanrol_vagyodasrol__gyilkossag_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d682af25-655c-4b05-b01d-b543a991732c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93567451-5ccd-48cc-aa44-f829e37d9e79","keywords":null,"link":"/360/202116__lovas_ildiko_iro__melylelektanrol_vagyodasrol__gyilkossag_indul","timestamp":"2021. április. 26. 13:00","title":"\"Csáth Géza mindent tudott az életről, ez ijesztő és magával ragadó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták a koronavírus-járványt. Két év után ez lesz az első ünnepi hét, amikor már nem korlátozzák vírusszabályok az utazást.","shortLead":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták...","id":"20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a74b4-31ad-4df9-a2d5-7aeb37f6b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","timestamp":"2021. április. 26. 18:55","title":"200 millió kínai indíthatja be a helyi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6222698-41b9-4649-8531-eb55e3b3d56f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Horizon nevű vállalati rendszer olyannyira rossz volt, hogy még az ártatlanokat is korruptnak bélyegezte.","shortLead":"A Horizon nevű vállalati rendszer olyannyira rossz volt, hogy még az ártatlanokat is korruptnak bélyegezte.","id":"20210426_horizon_szoftverhiba_posta_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6222698-41b9-4649-8531-eb55e3b3d56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53dd13-5ea9-4a15-a7fb-3093b9ea8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_horizon_szoftverhiba_posta_borton","timestamp":"2021. április. 26. 08:37","title":"Postai dolgozók kerültek börtönbe egy súlyos szoftverhiba miatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha szakítunk a lineáris gazdálkodással, és áttérünk a körforgásosra. Azaz ha úgy tekintünk a hulladékra, mint a termelés újabb ciklusának beindításához szükséges alapanyagra.","shortLead":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha...","id":"202116_a_korforgas_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324452c-89cc-4e86-a71a-8e10681c3e5b","keywords":null,"link":"/360/202116_a_korforgas_fele","timestamp":"2021. április. 26. 17:00","title":"Hatalmas üzlet lenne, ha elfelejtenénk a „szemét” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]