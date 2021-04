Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás felszólt az űrhajósoknak, hogy volna egy kis probléma.","shortLead":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás...","id":"20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352fbd-0bad-498c-b8a1-d0fcb4db38ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","timestamp":"2021. április. 26. 20:03","title":"Űrszemét veszélyeztette a Crew Dragon legénységét, 20 percük volt felkészülni a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed94aaf-b961-4d40-b460-b38a61e3699e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő várhatóan június 10-én érkezik magyarországra.","shortLead":"A címvédő várhatóan június 10-én érkezik magyarországra.","id":"20210427_foci_eb_portugalok_bazisa_budapest_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed94aaf-b961-4d40-b460-b38a61e3699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4b3512-880a-4a9b-acb7-46053f7fa4bd","keywords":null,"link":"/sport/20210427_foci_eb_portugalok_bazisa_budapest_lesz","timestamp":"2021. április. 27. 17:28","title":"Foci-Eb: Budapesten lesz Cristiano Ronaldóék bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott egy YouTube-videóban arra buzdított, hogy az emberek menjenek az utcára, mert a koronavírus nem létezik. A bíróság elítélte.","shortLead":"A vádlott egy YouTube-videóban arra buzdított, hogy az emberek menjenek az utcára, mert a koronavírus nem létezik...","id":"20210427_remhirjertesztes_koronavirus_jarvany_ozd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2d89d7-3e80-43d8-9c96-012176c6181d","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_remhirjertesztes_koronavirus_jarvany_ozd","timestamp":"2021. április. 27. 14:58","title":"Azt állította, nincs járvány – rémhírterjesztés miatt elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","shortLead":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","id":"20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209ab406-1830-440e-8026-b669dd25c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","timestamp":"2021. április. 27. 16:40","title":"Csak májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai Dominikkel Salzburgban.","shortLead":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai...","id":"20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b190c2-b41f-4e82-9d84-395bf2d8344c","keywords":null,"link":"/sport/20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. április. 27. 13:45","title":"Távozik Gulácsiék edzője, a Bayern Münchennél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé teheti, ám a mobilos processzorok miatt erre valószínűleg még nem lesz lehetőség.","shortLead":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé...","id":"20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c90802-74c3-4d1b-bd25-d5d1c310032a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","timestamp":"2021. április. 27. 11:33","title":"200 MP-es szenzoron dolgozik a Samsung, a Xiaomi telefonjába kerülhet bele először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét. A televízió után akár a hordozható számítógépnek is lehetne kihúzható/feltekerhető kijelzős változata.","shortLead":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét...","id":"20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6b332-35fe-4ab7-af53-67a045963d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","timestamp":"2021. április. 26. 12:03","title":"Jöhet a feltekerhető laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új fertőzöttek több mint fele 50 éven aluli, kétharmada 60 évnél fiatalabb – hangzott el az operatív törzs napi tájékoztatóján. Azt is elmondták, hogy az indiai vírusvariánst egyelőre nem mutatták ki Magyarországon.","shortLead":"Az új fertőzöttek több mint fele 50 éven aluli, kétharmada 60 évnél fiatalabb – hangzott el az operatív törzs napi...","id":"20210427_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2d75b6-7e9f-4170-9bf4-afdc8affbb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 27. 13:04","title":"Müller Cecília: A sok oltás miatt lassulhat a védettségi kártyák kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]