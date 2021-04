Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e79e8ee-5b9c-44b2-9b3d-5bba8334d318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kicsit még várni kell.","shortLead":"Egy kicsit még várni kell.","id":"20210426_m10_es_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e79e8ee-5b9c-44b2-9b3d-5bba8334d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7c9be5-acd9-4e80-bc14-6c7a1d854a2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_m10_es_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2021. április. 26. 12:33","title":"Még 31 év: 2052-re kész lehet az M10-es gyorsforgalmi út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","id":"20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb32f97-fcd1-4770-a7c1-bf7560a46bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","timestamp":"2021. április. 24. 18:20","title":"Május 17-én nyitnak Ausztriában az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. 