[{"available":true,"c_guid":"6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit használnák fel.","shortLead":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit...","id":"20210427_gyalogos_hid_oduda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b0915d-70e0-41b3-abb9-e26addc3406d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_gyalogos_hid_oduda","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Kétszintes gyalogoshidat terveznek a Demeter-féle popkulturális központhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","shortLead":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","id":"20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bf95ef-6bb2-49dc-9c98-c1e1f129f7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","timestamp":"2021. április. 28. 11:33","title":"7,8 millió eladott PlayStation 5-nél jár a Sony, megint sok új PS Plus előfizető lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360...","id":"20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d0cdf4-2d45-4d98-8534-c8d99154ad64","keywords":null,"link":"/360/20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 28. 07:57","title":"Radar360: Jön a kínai egyetem, megy a közvagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","shortLead":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","id":"20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944ad07-ff88-4447-9dc9-20fddcd9bcb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","timestamp":"2021. április. 28. 10:50","title":"110 darab, eddig érintetlen sírt találtak Egyiptomban, a felfedezés több mint jelentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","shortLead":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","id":"20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1494e2a-4bfe-4567-b419-2844388647f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2021. április. 27. 21:40","title":"Biden jobban áll az első száz nap után, mint ahogy Trump állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","shortLead":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","id":"20210427_rendor_demens_no_elfogas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2c21-8b40-4970-9a7a-74ef5fe027bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_rendor_demens_no_elfogas_","timestamp":"2021. április. 27. 14:12","title":"Gúnyosan nevetgéltek a rendőrök egy idős, demens nő elfogásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11d2440-4930-4d01-8ba2-a9a294363f62","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járvány eddigi legszörnyűbb hulláma terítette be a kontinensnyi országot, mely már úgy tűnt, túl van a veszélyen, ám most került csak igazán bajba.","shortLead":"A járvány eddigi legszörnyűbb hulláma terítette be a kontinensnyi országot, mely már úgy tűnt, túl van a veszélyen, ám...","id":"20210428_India_koronavirus_covid_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11d2440-4930-4d01-8ba2-a9a294363f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a93135-69c5-461b-9fd4-4ed8f9d10793","keywords":null,"link":"/360/20210428_India_koronavirus_covid_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2021. április. 28. 11:00","title":"Önelégültség, szűk látókörű politika és az új variáns kényszerítette térdre Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]