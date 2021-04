Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova a sanghaji egyetemről is érkeztek hallgatók – mutatta be a Magyar Nemzet.","shortLead":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova...","id":"20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de32fc-b4bc-438a-b62e-7d8ddb926102","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","timestamp":"2021. április. 27. 08:55","title":"A Magyar Nemzet leleplezte, Soros György 12 éve elment a Fudan Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint vasárnap este élőben közvetített műsort alig tízmillióan nézték az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint...","id":"20210427_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071000da-12aa-440f-8160-c4897e9176ac","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2021. április. 27. 12:40","title":"Rekordmélység: rettentően kevesen voltak kíváncsiak az idei Oscar-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","shortLead":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","id":"20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae44927-20b5-4136-8df0-c836b8c3a675","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","timestamp":"2021. április. 26. 19:28","title":"Öt év fegyházat kapott a biztonsági őr, aki életveszélyes sérülést okozott egy turistának a Gozsdu udvarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943","c_author":"HVG","category":"360","description":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. 