Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a9ce474-31db-4196-b65d-f03e1420d6dc","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Azzal nincs gondjuk a szállásadóknak, hogy védettségi igazolványhoz köti a kormány a szobafoglalást, azzal viszont igen, hogy eszközt nem ad hozzá. Így a vendég belátására bízzák, megmutatja-e az igazolványt vagy sem. Több tízezer dolgozó hiányzik az ágazatból, ez is nehezíti az újranyitást. ","shortLead":"Azzal nincs gondjuk a szállásadóknak, hogy védettségi igazolványhoz köti a kormány a szobafoglalást, azzal viszont...","id":"20210428_Necces_lesz__visszaszamolnak_az_ujranyitasig_a_szallasadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9ce474-31db-4196-b65d-f03e1420d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d88f3-dcd8-4421-b171-2a7ca26d70b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Necces_lesz__visszaszamolnak_az_ujranyitasig_a_szallasadok","timestamp":"2021. április. 28. 20:00","title":"\"Necces lesz\" - visszaszámolnak az újranyitásig a szállásadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit az amerikai nagykövetség álláspontja szerint.","shortLead":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit...","id":"20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a67ff9-690f-4c7a-b156-0a82f88d8552","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 28. 17:59","title":"Amerika is aggódik a kínai Fudan Egyetem magyarországi kampusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor az iPhone-ok vízállóságáról beszél.","shortLead":"Újabb ügyben kényszerítenék bíróságra az almás céget: egy csoportos kereset benyújtói szerint az Apple túloz, amikor...","id":"20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=803928f2-0821-4c0f-8700-70e82ffe7554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed02e584-66e7-413e-999f-17c759898441","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_per_apple_vizallosag_vizallo_iphone","timestamp":"2021. április. 29. 09:03","title":"Nem is annyira vízállók az iPhone-ok? Pert indítottak az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péter Szabó Szilvia szerint rémisztő volt látni a tömegeket, Curtis már egy újabb hullámtól tart.","shortLead":"Péter Szabó Szilvia szerint rémisztő volt látni a tömegeket, Curtis már egy újabb hullámtól tart.","id":"20210427_Flour_Tomi_terasznyitas_emberkiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a135165-e83e-4fa0-a1bf-0747968b5881","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Flour_Tomi_terasznyitas_emberkiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 12:43","title":"Fluor Tomi a terasznyitásról: „Ez kicsit olyan volt, mint egy emberkísérlet” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","shortLead":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","id":"20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8902611-e59c-4888-91b5-76c6156fdf21","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. április. 29. 07:45","title":"Lemondott az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja be az olvasókat.","shortLead":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja...","id":"20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b46d96-28c9-48fd-858c-36ca70efa046","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","timestamp":"2021. április. 28. 13:45","title":"„A Harry Potterben is játék a varázslat, fontos problémákat nem lehet csodával megoldani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","shortLead":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","id":"20210427_rendor_demens_no_elfogas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2c21-8b40-4970-9a7a-74ef5fe027bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_rendor_demens_no_elfogas_","timestamp":"2021. április. 27. 14:12","title":"Gúnyosan nevetgéltek a rendőrök egy idős, demens nő elfogásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ababbc2-3eaf-4b9e-9c4b-a6b772183295","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Volánbusz is lazít a járványügyi szabályokon.","shortLead":"A Volánbusz is lazít a járványügyi szabályokon.","id":"20210428_volan_busz_elso_ajto_felszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ababbc2-3eaf-4b9e-9c4b-a6b772183295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2938975c-4ff1-46ec-8dac-20fbf9474c62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_volan_busz_elso_ajto_felszallas","timestamp":"2021. április. 28. 05:54","title":"Május 1-jétől visszaállítja a Volánbusz az első ajtós felszállási rendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]