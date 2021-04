Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni. Ha nem, akkor őt is becsapták. ","shortLead":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni...","id":"20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7c7c1c-ab81-4218-87fb-5df278cbb0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","timestamp":"2021. április. 28. 14:16","title":"Csengeri örökösnő: A svájci szállodát is én fizettem Kósának, a bankkártyám is nála van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","shortLead":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","id":"20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139731fe-cc28-4db1-9deb-ea24898a5f25","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","timestamp":"2021. április. 27. 13:15","title":"Parkba csalt és szexuálisan zaklatott egy férfi egy nőt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És ha Selena Gomez énekel ugyanezért? Bedobják magukat a sztárok az oltás érdekében, jön a nagyszabású vakcinakoncert.","shortLead":"És ha Selena Gomez énekel ugyanezért? Bedobják magukat a sztárok az oltás érdekében, jön a nagyszabású vakcinakoncert.","id":"20210428_Ha_Harry_herceg_keri_akkor_beoltatna_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2228e557-5b9c-4443-b6e5-f0b9166b30b4","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Ha_Harry_herceg_keri_akkor_beoltatna_magat","timestamp":"2021. április. 28. 09:16","title":"Ha Harry herceg kéri, akkor beoltatná magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","shortLead":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","id":"20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6456daa-1764-4f24-a698-112d5f4ffc7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","timestamp":"2021. április. 28. 07:29","title":"Busszal ütközött, meghalt egy autós az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","shortLead":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","id":"20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5455b-adce-4e90-8e99-ab4df3bf6083","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","timestamp":"2021. április. 28. 19:36","title":"Meghalt Michael Collins, az Apollo-11 asztronautája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","shortLead":"Hét törvényjavaslat általános vitája szerepel a parlament aktuális ülésének negyedik napjának napirendjén. ","id":"20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f468b-18f3-4611-93df-4e8f7c56ab90","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_meghosszabbitas_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 08:28","title":"Tárgyalni kezdik a javaslatot, amely őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő képességének teljes megszűnését\". ","shortLead":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő...","id":"20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31904532-0c60-45bf-b4eb-a90dae704bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"Bíróságon megy neki a Fertő tavi építkezésnek a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]